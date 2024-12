Nell’ultima puntata di Gurulandia, Asia Argento si è lasciata andare ad un racconto senza filtri, parlando di droga, delle strane esperienze vissute e della TV di oggi, tra Belve e X Factor.

Asia Argento e il rapporto con la droga

Asia Argento si è raccontata senza filtri nell’ospitata a Gurulandia, il celebre podcast di Marco Cappelli e Simone Salvai.

L’attrice ha parlato del suo periodo segnato dall’uso di droghe, sottolineando che il problema è la natura insidiosa delle sostanze. Ha spiegato che si comincia con una droga e poi si passa ad altre, con il vuoto che invece di colmarsi cresce sempre di più, spingendo a cercare continuamente di riempirlo. Ha descritto questa dipendenza come una malattia mortale e progressiva:

“La compulsione cresceva invece di calare e me la sono portata avanti dai 14 anni fino ai 45“

Riguardo alla legalizzazione, ha affermato che è un’ipocrisia parlare di droghe illegali, evidenziando come in Paesi come il Canada, dove le droghe sono legalizzate e controllate, si registrano meno abusi, criminalità e morti.

Asia Argento e la tv: X Factor e Belve

L’attrice ha duramente criticato X Factor, definendo “scappati di casa” i nuovi giudici del talent show.

“Ormai quelli prendono gli scappati di casa. Vedete che manco voi ve lo ricordate?! Non l’ho mai guardato prima e nemmeno adesso“.

Alla domanda se X Factor fosse un programma reale o se ci fosse molta finzione, Asia Argento ha risposto che, nonostante l’avessero cacciata, durante la sua partecipazione aveva visto solo cose reali, senza nulla di finto.

Ha anche espresso parole severe nei confronti di Francesca Fagnani, accusandola di averle causato disagio durante l’intervista a Belve, tanto da mettere a rischio una sua ricaduta nell’alcolismo. Secondo la regista, quello fu l’unico momento in tre anni e mezzo in cui, tornando a casa, ha sentito il desiderio di bere.

“Volevo partire di capoccia, era pesante. Non me lo aspettavo perché iniziava allora il programma. Non l’avevo mai visto. Era proprio incattivita con me questa qua, mi stava proprio poco simpatica in quel momento”.

Asia Argento e gli alieni

Tra gli eventi di cui ha parlato, c’è anche quello legato alla sua esperienza con l’Ayahuasca, una bevanda dai potenti effetti sovrannaturali e particolarmente invasivi: