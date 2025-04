La figlia di Morgan ospite a "Domenica In" rivela di essere fidanzata. La gaffe della conduttrice.

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Anna ha rivelato di essere fidanzata con Sofia, ecco come ha reagito la conduttrice tv.

Anna Lou Castoldi ospite di Mara Venier a “Domenica In”

Ieri, domenica di Pasqua, Asia Argento e la figlia, Anna Lou Castoldi, avuta con l’ex compagno, il cantante Morgan, sono state ospiti di Mara Venier a “Domenica In”.

Entrambe si sono raccontate a cuore aperto, parlando del passato e della loro famiglia. In particolare hanno voluto ricordare con affetto la nonna Daria Nicolodi e speso parole di affetto per Dario Argento. A un certo punto Mara Venier ha fatto una domanda più personale ad Anna, riguardante la sua situazione sentimentale. Ecco cosa è successo.

Anna Lou Castoldi svela di essere fidanzata: “Si chiama Sofia”. La reazione di Mara Venier

Ieri, a “Domenica In“, a un certo punto Mara Venier ha chiesto all’ospite Anna Lou Castoldi: “Hai il moroso?“. La figlia di Asia Argento e Morgan ha avuto un attimo di tentennamento, poi ha risposto: “eh… ho una ragazza, sono innamorata. Sì, abbastanza, cioè molto innamorata.” A questo punto è intervenuta Asia asserendo che è una brava ragazza. Mara Venier si è così alzata in piedi per andare ad abbracciare Anna e poi le ha chiesto come si chiama la sua ragazza. “Sofia“, ha risposto la giovane. Mara Venier ha concluso poi con affetto: “Sofia, tanti saluti e buona Pasqua dalla zia!”