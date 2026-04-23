Purtroppo i disagi in cui si trovano a vivere molte famiglie italiane sono presenti e all’ordine del giorno ma spesso non ricevono trattamenti da parte di chi si occupa di fare informazione perché non sono rilevanti salvo casi particolari che accendono l’attenzione su un dramma che va oltre il solo vivere in condizioni di estrema povertà, come in questo caso.

Una abitata da un mini-zoo, condizioni sanitarie al limite

Il caso di riferimento è stato scoperto dai Carabinieri nel caseratano, nella zona di Mondragone, in particolare la località di Pescopagano dove hanno svolto il loro intervento.

Ciò che si sono trovati di fronte era una casa di pochissimi metri quadrati dove viveva un piccolo nucleo familiare, a sconvolgere i militari è stato il forte fetore proveniente dall’interno a causa degli escrementi presenti e il fatto che per chi vivesse all’interno fosse tutto normale.

Infatti la presenza di animali era notevole, si parla di 13 cani e 3 gatti che avevano occupato tutto lo spazio a disposizione, si credeva impossibile che ci vivessero delle persone assieme agli animali.

Tre minorenni lasciati in compagnia di un pitone reale

La casa era abitata da una madre 36 enne con tre figli minorenni assieme al marito, oltre agli animali già citati nel paragrafo precedente, i Carabinieri hanno fatto una scoperta incredibile.

Infatti i piccoli vivevano assieme ad un pitone reale, come riporta The Social Post, lasciato in un completo stato di abbandono. Ora i piccoli sono stati affidati ad un familiare che si prenderà cura di loro in un contesto idoneo.

La casa è stata posta sotto sequestro, la donna dovrà rispondere di abbandono di minori e gestione illecita di rifiuti. Gli animali in casa sono stati presi in cura dal servizio veterinario, mentre per il pitone ci è voluto l’intervento del Cities che si occupa specificatamente di queste speci protette.