Nel nuovo numero di Chi, Alfonso Signorini ha commentato in maniera pungente il Festival di Sanremo di Carlo Conti. “Quest’anno più che Sanremo sembrava il casting di Baywatch”, riporta il giornalista. “Il solito vecchio trucco della distrazione di massa: se la canzone non colpisce, almeno lo fanno gli addominali.

Alfonso Signorini contro Rkomi e Tony Effe

Una volta c’era Belen con la sua farfallina, oggi abbiamo i bicipiti e la collana di Tony Effe. Il successivo step è: per il prossimo Festival di Sanremo che cosa si inventeranno?”. Il conduttore del Grande Fratello non ha fatto nomi, ma i due che hanno mostrato gli addominali sul palco dell’Ariston sono stati Rkomi e Tony Effe. “Essere ultimi è una cosa che nessuno augura a nessuno. A scuola, in amore, nelle classifiche, nella fila alla cassa del supermercato”, scrive. “Ci hanno insegnato che il primo è il migliore, il più bravo, il più veloce, quello che si prende la coppa e i riflettori. Ma nessuno ci ha mai detto che arrivare ultimi, in fondo, ha il suo perché. […] Capita di chiamarsi Marcella Bella, avere una carriera lunga quanto la tangenziale o il raccordo anulare, cantare con una voce che potrebbe raddrizzare la torre di Pisa e arrivare ultima a Sanremo.

L’arte di “arrivare ultimi”

Eppure, a pensarci bene, l’ultimo posto è un titolo di cui andare fieri. Perché nella storia, più che il 17esimo o il 22esimo classificato, ricordiamo sempre chi è arrivato ultimo. È il fascino della sconfitta epica, dell’Underdog che diventa leggenda. Anche nella vita essere ultimi è un’arte. […] Alla fine l’importante non è mai come ci si piazza, ma la storia che hai da raccontare quando la gara è finita. Lo sa bene, per restare in tema festivaliero, Vasco Rossi che si piazzò penultimo con la sua leggendaria Vita Spericolata nel lontano 1983 (vinto quell’anno da Tiziana Rivale). Marcella Bella, dunque, si consoli: le sue montagne resteranno verdi ancora per un bel po’“.