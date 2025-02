Sanremo 2025, le pagelle (cattive) di Max – La Finale

E’ la finale, menomale che è la finale, ye ye ye ye, è la finaleeee.

Sanremo 2025, le pagelle della finale:

Partiti. SE RA TA FI NA LE lo dice Conti.

Momento Gabriponte, è il degno capitano di questo festival buonista super pop.

Aspetto che arrivino anche i bambini con i cartelli “tutta l’Italià”. Spero di no.

Paolini ha già detto al TG! Che il festival è truccato, io spero finisca prima così posso dormire presto.

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Ormai siamo al terzo ascolto, nonostante la bravura di Francesca, il brano di più non ci può dare. Stasera sembra più arrabbiata del solito, vuoi che la stia cantando a qualcuno? Devo essere coerente però, non devo farmi coinvolgere dalle simpatie, per cui sarò inflessibile nei voti.

Voto: 5

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Al terzo ascolto devo dire che il brano di Willie perde la sua freschezza, il ritornello rimane, ma il tutto sembra un po’ vuoto. Lo trovo un po’ di contorno, come si può dire, diventa ambient. Willie mi spiace.

Voto: 6

Marcella Bella – Pelle diamante

Marcella, Marcella. Anche questa canzone al terzo giro diventa un po’ noiosa, lo slogan ripetuto perde la sua freschezza, mi domando cosa avrei pensato se la avesse cantata qualcun altro.

Voto: 5

Bresh – La tana del granchio

Un brano che a me personalmente non piace. Sembra fatto con l’AI per Sanremo. Una cosa però c’è da dire, il rit è fatto per rimanerti in testa e lo fa. Come Frassica quando ha detto: “Bresh vicino a Padova”.

Voto: 6

Modà – Io non ti dimentico

Cos’hanno cantato? Ero in cuffia, ascoltavo i Tool. Ah hanno finito. Mi resta il voto.

Voto: 2

Rose Villain – Fuorilegge

Entrata di tutto rispetto. Mi rendo conto che in queste serate le ho fatto pagare l’arrangiamento del brano che sicuramente non è suo. Rose in effetti è la sintesi tra la modernità e Sanremo. Quindi stasera le perdono gli autori e mi concentro su di lei.

Voto: 6 ½

Tony Effe – Damme ‘na mano

Sinceramente io faccio fatica, non voglio entrare nel testo né nel personaggio. Credo solo che l’interpretazione sia stata leggera, l’intonazione pure.

Voto: 4

Clara – Febbre

Se tutta la canzone fosse stata come l’introduzione, secondo me avrebbe vinto. Invece arriva “tutti fanno plin plin” e parte la dance. Ma … Oggi la trovo anche meno intonata.

Voto: 4

Il regista che taglia lo schermo in verticale … Non lo sopporto

Serena Brancale – Anema e core

Terzo ascolto anche per la mia crush Sanremese. “Italo-americano. Dammi un bacio su un taxi cabrio, Un bacio Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Sicuramente non è Sanremese ma la trovo energizzante. Serena è brava,brava.

Voto: 7 ½

Brunori Sas – L’albero delle noci

Oggi pensavo, Brunori fa Brunori, che c’è di nuovo? E’ a Sanremo ma fa Brunori. Invece no, il testo ti si insinua piano piano, i riferimenti citati fanno parte della nostra vita, attimi nell’italico quotidiano. E’ come se Brunori ti conoscesse e sapesse pizzicare in ognuno di noi le corde giuste.

Voto: 8 ½

Francesco Gabbani – Viva la vita

Niente. Canzone costruita per piacere. Eseguita sulla “classica”: strofa, strofa, ritornello, ponte, con la voce bella aperta sul ritornello. Chi se le ricorda le canzoni fatte apposta per il festival?

Voto: 5

Noemi – Se ti innamori muori

Allora, finalmente questo pezzo mi è arrivato. Noemi sembra Amber Heard in Aquaman. Se solo non mettesse quel c.. di graffio ovunque.

Voto: 6 1/2

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Rocco non te la prendere, ti ho amato nelle cover ma questo brano spero di non sentirlo mille vote ancora.

Voto: 5

Suzuki stage – Tedua … Ma perché questi ragazzi? … No, lasciamo perdere.. No, non lasciamo perdere. Sembra che se non fai successo, se non arrivi al massimo, se non dimostri le tue qualità, non sei nessuno. Ma perché hanno questa idea?

The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

Sembrano usciti da quei programmi tipo Disco Ring. Confermo a Stash che io lo so. Ma l’arrivo di Fru gli fa guadagnare un punto.

Voto: 6

Olly – Balorda Nostalgia

Sta vita è vita senza te. Anche se è intonato le sue urla mettono a dura prova le mie orecchie.

Voto: 4

Momento Venditti … Non ci arriva più??? Ahia… Proprio non ce la fa più. Ah ma cha la febbra. Allora ditelo.

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Lauro questa sera è ancora più inspirato, lascia perdere l’intonazione e si perde nel testo. Un testo che ha tantissimi punti forti:

“L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo”

“Amore mio veramente Se non mi ami muoio giovane”

“Fammi una carezza amore mio Ma che mi faccia male”

“Noi due orfanelli alla roulette Siamo a Las Vegas sotto un led”

Il risultato è un Achille Lauro magnifico e intenso. Ho gli occhi lucidi. Missione riuscita.

Voto: 9 1/2

Coma _Cose – Cuoricini

Beh, direi che dopo “ciao ciao” della Rappresentante di Lista, Cuoricini diventa il tormentone di questo Sanremo. Rispetto alle precedenti partecipazioni questa la trovo veramente azzeccata. Però il testo alla fine ci spara una brutta profezia: “Cuoricini, cuoricini Persino sotto alla notizia Crolla il mondo”. Trump, Musk, niente di più probabile!

Voto: 8

Giorgia – La cura per me

Giorgia canta bene, niente da dire, le sue solite svisate, sembra proprio tutto strutturato per un trionfo. Tributo per lei, standing ovation, Credo che il pubblico la voglia in zona premio.

Voto: 6 1/2

Momento Planet Funk che so meglio dei Duran, per me.

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

A parte che mi sembra un brano di Ermal Meta, ho detto già nei giorni scorsi il mio pensiero ma a giudicare dalla reazione del pubblico, arriverà tra i primi. Anzi, capisco quello che hanno detto al TG1.

Voto: 4

Elodie – Dimenticarsi alle 7

La immagino in bianco e nero in una pellicola di Marlowe, la diva del club. Avrebbe incantato tutti, come del resto fa sul palco di Sanremo.

Voto: 8

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Lucio, Lucio, dopo topo Gigio. Ti conosco da tempo e il tuo modo stralunato e creativo di comporre mi ha sempre stregato. Sei un alieno in questo Festival ma più terrestre di molti.

Voto: 9

Irama – Lentamente

Lentamente questo pezzo arriva, forse alle prime l’avevo preso sottogamba, ma adesso lo trovo piacevole. Forse anche perché abbiamo imparato a conoscere meglio Irama.

Voto: 7 ½

Fedez – Battito

In queste sere abbiamo potuto apprezzare la musica e non la tonnellata di min… Che porta sulle spalle. Nonostante che qualche tentativo di rovinargli la festa ci sia stato. Il pezzo è buono e l’interpretazione anche.

Voto: 7

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

Street song. I ragazzi sono una garanzia. Mi piacerebbe vederli dal vivo.

Voto: 8

Joan Thiele – Eco

La prima volta non riuscivo a decifrarla, le cover mi hanno dato una mano. Tutti gridano alla novità, io invece questa cosa l’ho già sentita.

Voto: 4

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Purtroppo, la difficoltà del brano non rende la vita facile a Massimo. La sua teatralità a volte è eccessiva e avendo un testo particolare il rischio è di renderlo antico.

Voto: 6

Gaia – Chiamo io chiami tu

Gaia ma perché non canti come nelle cover. Un brano diverso.

Voto: 4

Rkomi – Il ritmo delle cose

Al terzo ascolto il brano risulta piacevole come al primo. Bravo Rkomi.

Voto: 6 ½

Sarah Toscano – Amarcord

La mia percezione è che questi talent sfornino cloni a cui dare in pasto dei brani senza criterio. Se penso che lo hanno scritto in 7 mi viene da dargli 4.

Voto: 4

La mia top 3 è:

3° Brunori Sas

2° Lucio Corsi

1° Achille Lauro

La classifica parziale infiamma la platea, però buttano già fuori il mio campione e che vi dicevo. Vediamo se il resto del mio pronostico sarà azzeccato, io, di solito non sono mai d’accordo con la massa.

Premio Bardotti per il testo: Brunori Sas e ci siamo

Premio Bigazzi per la composizione: Cristicchi ovviamente non sono d’accordo

Premio Tim Giorgia Ma vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. “La forza delle connessioni”

Meno male il 5° è andato, e anche Federico al 4°, il terzo è Brunori Sas “Ho vinto qualche cosa?” L’ho azzeccato. A questo punto spero nell’alieno. Dai forza Lucio.

Ma noooooooooooo. Comunque ho azzeccato ancora eh ….

Siccome il vincitore a me non piace me ne vado a letto per evitare di risentire la sua canzone. Per quest’anno è finita. Buonanotte a tutti.