Rkomi e Manuela Arcuri: un incontro imbarazzante a La volta buona

Il cantante milanese si è trovato in difficoltà durante un'intervista con Caterina Balivo.

Un incontro inaspettato

Durante una recente puntata di La volta buona, il noto programma condotto da Caterina Balivo, il cantante milanese Rkomi ha vissuto un momento di imbarazzo che ha catturato l’attenzione del pubblico. L’artista, in procinto di tornare al Festival di Sanremo 2025, si è trovato a dover interagire con l’attrice Manuela Arcuri, ospite della trasmissione. La situazione si è rivelata inaspettata e divertente, mettendo in luce la spontaneità e l’umanità degli artisti.

Il siparietto in diretta

Il siparietto è iniziato quando Rkomi, dopo aver ricevuto domande sulla sua partecipazione al Festival, ha chiesto timidamente di poter salutare Manuela Arcuri, dichiarando di essere un suo grande fan. La Balivo, non perdendo tempo, ha incoraggiato il cantante a rivolgersi direttamente all’attrice. Questo invito ha colto di sorpresa Rkomi, che ha mostrato un evidente imbarazzo. La situazione è diventata ancora più divertente quando Manuela ha risposto con gentilezza, lasciando il giovane artista un po’ spiazzato.

Ricordi di Sanremo

Manuela Arcuri ha condiviso con il pubblico i suoi ricordi legati al Festival di Sanremo, dove nel 2002 ha affiancato Pippo Baudo. Ha raccontato delle sue emozioni e delle difficoltà affrontate, come la varicella contratta poco prima dell’evento. Nonostante le paure, l’attrice ha vissuto un’esperienza indimenticabile, sottolineando l’intensa pressione mediatica che ha caratterizzato quelle serate. La sua storia ha affascinato Rkomi, che ha ascoltato con interesse, mentre il pubblico ha apprezzato la sincerità e l’autenticità di entrambi gli artisti.

Un momento di leggerezza

Il momento imbarazzante si è concluso con una nota di leggerezza, quando Rkomi ha scherzato sulla sua reazione, affermando che il suo arrossire era dovuto al sole e non all’imbarazzo. Questo scambio ha dimostrato come, nonostante la fama e il successo, gli artisti siano esseri umani con emozioni e vulnerabilità. La trasmissione ha offerto un’ottima opportunità per vedere un lato diverso di Rkomi, lontano dall’immagine pubblica e più vicino alla realtà di un giovane artista che si confronta con le proprie emozioni.