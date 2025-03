Nelle ultime ore, al Grande Fratello, all’arrivo della spesa per l’ultima settimana di permanenza, un commento di Lorenzo ha lasciato attonite le fan di Helena Prestes.

Il comportamento di Lorenzo che sconvolge le fan di Helena

Come già evidente, i rapporti tra i due erano ormai compromessi da mesi, ma ecco che un’affermazione di Lorenzo ha scatenato un’ondata di critiche sul web. Ciò che ha lasciato il segno è stata una frase ed un gesto di Lorenzo che riguarda la verza cucinata da Helena. Un comportamento che non è affatto piaciuto alle fan di Helena, che hanno subito sottolineato come, oltre al disprezzo per il cibo, quanto affermato da Lorenzo dimostri una mancanza di rispetto la cura che Helena aveva impiegato nella preparazione del pranzo.

Il commento di Lorenzo

“Le dice che ha cucinato la verza in modo pietoso che deve andare nel secchio della spazzatura…”, scrive qualcuno su X. In un altro commento la conferma del fatto che il suo modo di fare non sia piaciuto: “Vedrai il pubblico e commenti tutti contro di te non vediamo l’ora”. Il commento di Lorenzo ha innescato le reazioni sui social, dove tanti utenti hanno difeso Helena e criticato l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato, considerato non rispettoso. Il clima all’interno della Casa si fa sempre più teso e non lascia buone premesse per l’ultima settimana del Grande Fratello.