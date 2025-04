Dopo una relazione caratterizzata da alti e bassi, Shaila Gatta ha preso una decisione definitiva. Durante la finale del Grande Fratello, la ballerina ha messo un punto alla sua turbolenta storia con Lorenzo Spolverato, aprendo nuovi scenari e rivelazioni. In queste ultime ore, Shaila ha raccontato senza filtri a Chi il suo vissuto con l’ex fidanzato, lasciando spazio a riflessioni sulla fine di un capitolo importante della sua vita.

Shaila Gatta e la fine della relazione con Lorenzo Spolverato

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata un argomento di grande discussione, soprattutto a causa della turbolenta natura della loro relazione. I due hanno vissuto una storia fatta di alti e bassi, segnata da incomprensioni e momenti di distanza nel Grande Fratello.

Durante la finale del Grande Fratello, Shaila ha deciso di mettere fine a questa relazione, segnando un punto di svolta per entrambi. La decisione è arrivata dopo mesi di tira e molla, nei quali la ballerina ha cercato di capire cosa fosse meglio per se stessa. La rottura non è stata un colpo di scena improvviso, ma piuttosto una conclusione inevitabile.

La decisione di Shaila Gatta di interrompere la relazione con Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello, però, ha suscitato critiche, con molti che l’hanno vista come un tentativo di “ripulire” la sua immagine. Alcuni hanno anche ipotizzato che la ballerina abbia scoperto aspetti del passato di Lorenzo che l’hanno delusa, spingendola a prendere le distanze.

Shaila Gatta svela la verità su Lorenzo: ‘Tornare insieme?’

In un’intervista rilasciata a Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Shaila Gatta ha definito la sua relazione con Lorenzo Spolverato come un “amore tossico e narcisistico“, accusandolo di manipolazione.

La ballerina ha anche svelato di non aver più avuto alcun contatto con Lorenzo dopo la finale del programma, interpretando questo distacco come la conferma che i sentimenti di lui non fossero sinceri. Per Shaila, a questo punto, non c’è più alcuna possibilità di riavvicinamento.

“Non l’ho mai più sentito. Se mi dispiace? No, questo mi conferma quello che penso, che il suo è stato un amore narcisistico. Io a un certo punto ho pensato che amandolo pensavo di poterlo cambiare, ma certe persone non cambiano… mai!”.

Parlando di Lorenzo, ha detto che anche lui è vittima di se stesso e che, se non affronta quella parte di sé, non sarà mai in grado di amare qualcuno. Ha poi riflettuto su come, se avesse fatto il Grande Fratello da sola, avrebbe vissuto l’esperienza con più leggerezza, ma ha comunque ricevuto una lezione dura.