Shaila Gatta è stata indubbiamente una delle inquiline più chiaccherate dell’attuale edizione del Grande Fratello, sia per la relazione intrattenuta con Lorenzo Spolverato ma anche per come si è comportata al termine del programma, proprio questo suo comportamento ha scatenato una miriade di commenti social.

Shaila Gatta e il suo percorso nel GF

Shaila Gatta è entrata nella casa più spiata d’Italia ad inizio gioco ed è rimasta sino alla penultima puntata quindi la finale lei l’ha vista dallo studio di Cologno Monzese anche se poi naturalmente ha fatto parte dei festeggiamenti finali.

La sua presenza nel programma si è fatta molto più viva quando ha iniziato ad avere una relazione con Lorenzo Spolverato, anch’egli presente all’interno del programma, tutto sembrava andare bene quando i due hanno deciso di lasciarsi.

Shaila aveva creduto molto nella storia tra i due ma evidentemente qualcosa si è rotto ed è stato meglio che ognuno prendesse la propria strada.

Shaila ed il video post finale del Grande Fratello

Da qualche giorno è iniziato a circolare sui social un video che vede Shaila dimenarsi e dare il cinque a diversi ragazzi come riporta il sito Biccy.it il suo comportamento ha subito scatenato illazioni sulla sua figura.

I fan insinuavano che lei stesse facendo gesti “da fenomena” dopo il video realizzato a seguito del ritorno sui social dove è parsa davvero triste ed ha ringraziato famiglia e sostenitori per la vicinanza.

La verità è che il video in questione è proveniente da una diretta Instagram di un membro del pubblico e che tra lei e Spolverato stando ai presenti non vi sia stato alcun contatto. Shaila parla semplicemente con amici ed ex gieffini divertendosi.