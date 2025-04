Shaila Gatta ha fatto parlare di sé moltissimo in questo periodo perché partecipando al Grande Fratello ha instaurato una relazione amorosa con il concorrente Lorenzo Spolverato, un’unione che sembrava destinata a durare ma che invece è naufragata nel giro di poche settimane quando i due erano ancora nella casa. Ad una settimana dalla fine del reality Shaila è tornata a mostrarsi ai propri fans.

Shaila Gatta e l’unione con Lorenzo

La storia d’amore con Lorenzo Spolverato ha fatto molto chiaccherare e mentre la coppia era ancora insieme i fan erano contenti di questo e vedevano entrambi come fatti l’uno per l’altra.

Una situazione che però con il passare del tempo (poco) è andata pian piano a scemare facendo sì che i due decidessero di lasciarsi e di continuare ognuno per la propria strada.

Nel frattempo l’eliminazione di Shaila in semifinale e quindi la sua assenza nella casa più spiata d’Italia, si è rivista in occasione dei festeggiamenti finali ma sui social silenzio assoluto nonostante potesse usare nuovamente il proprio telefono.

Il video dove si mostra in crisi

Shaila Gatta ha pubblicato un video su un gruppo Instagram dove si presenta ai propri follower nelle condizioni attuali.

La ballerina ha perso forse 5 kg rispetto a quando era al GF, la bilancia ora mostra 51 kg – come riporta anche il sito biccy.it – proprio in riferimento al peso dice: “ho perso dei chili ma anche dei pezzi di me in questo periodo”.

Ha deciso quindi di mostrarsi per quello che è attualmente una donna fragile e vulnerabile psicologicamente che ha subito e sta subendo la fine della relazione, anche se sui social per molti questo comportamento risulta architettato e non genuino, a pensare ciò soprattutto le fan di Lorenzo Spolverato.