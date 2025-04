Il silenzio è durato più del previsto, troppo, forse. Ma alla fine è stato interrotto.

Lorenzo Spolverato, uno dei volti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di uscire allo scoperto. Di nuovo.

Lo ha fatto senza filtri, sulle pagine del settimanale Chi, nessun post criptico, nessun like maldestro, solo parole dirette, a tratti dolorose.

Lorenzo e Shaila, le parole dell’ex concorrente: «Lei è una persona importante per me»

Al centro di tutto, come sempre: Shaila Gatta. L’ex velina, conosciuta fra quelle mura di telecamere e confessionali. Dove le storie sembrano nascere in fretta e spesso svanire altrettanto velocemente, ma per Lorenzo, non è finita, non ancora.

«Quando è uscita dal Grande Fratello io la cercavo, sempre ogni giorno. Poi l’ho vista, ma non era più lei, non l’ho riconosciuta. Pietrificato, sono rimasto lì, fermo.»

Non usa mezzi termini, non serve, quel momento, racconta, ha cambiato tutto. Un incontro gelido, lei che parla, lui che ascolta. Nessuno spazio per difendersi, nessuna replica, solo un monologo.

Da lì, silenzio, di quelli che fanno più male delle parole. Eppure, oggi, Lorenzo non sembra aver perso la speranza, anzi, la sua voce, nelle dichiarazioni, vibra ancora di un affetto che non vuole arrendersi.

«Lei è una persona importante per me. Credo sia rimasta vittima di qualcosa che ha sentito, o visto. Perché io la amo davvero.»

Lorenzo e Shaila insieme? La foto che riaccende le speranze sparisce subito

E’ così che lancia un appello Lorenzo Spolverato, quasi ingenuo, ma sincero. «Le direi solo di ascoltare il suo cuore. Non chiunque altro. Io l’amo ancora. Lei lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche a quelli.»

Intanto, fuori, il gossip lavora, come sempre, più veloce delle conferme.

Amedeo Venza, insider delle cronache rosa, parla di segnali incoraggianti. Fonti vicine a Shaila sussurrano voglia di chiarire, nessuna data, nessuna certezza. Solo possibilità.

Poi arriva anche la foto, una manciata di pixel che bastano a incendiare la rete.

Lorenzo e Shaila, di nuovo insieme, accanto a un fan. Nessuna didascalia, pochi minuti online, poi sparita.

Basta così poco a far ripartire le speranze. E Lorenzo resta lì, con un piede nel passato. Ancorato a quel 17 settembre, piscina e Tugurio.

Forse — chissà — qualcuno, dall’altra parte, sta solo aspettando il momento giusto. Per rispondere.