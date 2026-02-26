Achille Lauro e Fedez a Sanremo 2026: il mistero dell’assenza e la parola di Carlo Conti. Ecco cosa è accaduto.

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo musica: tra esibizioni e voti, a far parlare è spesso ciò che accade dietro le quinte. L’assenza improvvisa di Achille Lauro durante la seconda serata ha scatenato curiosità e gossip, trasformando pochi minuti sul palco in un vero “mistero di mezzanotte”. C’entra Fedez: ecco cosa è accaduto.

Sanremo 2026, Achille Lauro non presenta Fedez sul palco

Secondo la scaletta ufficiale, distribuita alla stampa, il cantante avrebbe dovuto introdurre il tredicesimo artista in gara, il duo Fedez e Marco Masini, leggendo una breve introduzione poetica al brano. Tuttavia, alle 00:03, quando le luci si sono accese, Lauro non c’era. Carlo Conti, con la sua consueta professionalità, ha proseguito la presentazione da solo, senza alcun riferimento al collega mancante.

Il pubblico di X ha reagito con immediata curiosità: si sono rincorse ipotesi, dai problemi tecnici dell’ultimo minuto a immagini scherzose di Lauro “bloccato nei camerini a dividere una fetta di mortadella con Laura Pausini”.

Sanremo 2026, Achille Lauro non presenta Fedez sul palco: Carlo Conti fa chiarezza

Dietro l’assenza di Lauro, le indiscrezioni riportano tensioni ormai note tra lui e Fedez. Nonostante il successo condiviso di Mille nel 2021, il rapporto tra i due sarebbe ormai ai minimi termini, complicato da divergenze caratteriali e da voci di corridoio legate al periodo della separazione dei Ferragnez, quando si parlava di una presunta vicinanza tra Lauro e Chiara Ferragni.

Secondo le ricostruzioni, Lauro avrebbe tentato un approccio conciliativo, ma il rapper di Rozzano avrebbe preferito evitare il confronto diretto. Saltare la presentazione sul palco sarebbe stata dunque una scelta strategica per evitare momenti imbarazzanti in diretta nazionale. La presentazione del brano Male Necessario è stata quindi affidata a Laura Pausini, co-conduttrice fissa, con Conti che ha chiarito in conferenza stampa: