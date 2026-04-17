Schlein e l'internazionale progressista: sintesi del messaggio dopo il 23 marzo

Elly Schlein ha partecipato al Global Progressive Mobilisation a Barcellona per consolidare legami internazionali, mettere in evidenza il significato del voto del 23 marzo e rilanciare un'agenda basata su pace e solidarietà

L’intervento di Elly Schlein al Global Progressive Mobilisation di Barcellona ha rappresentato più di una semplice tappa diplomatica: è stato un tentativo di trasformare l’esito del referendum in un impulso internazionale per i progressisti. Sullo sfondo della due giorni promossa da Pedro Sanchez, la segretaria del Pd ha dialogato con leader di diversi continenti e ha ribadito la necessità di ricostruire spazi di fiducia tra forze politiche, società civile e istituzioni.

Nel suo discorso e nei colloqui informali, Schlein ha sottolineato come il voto del 23 marzo abbia innescato un’ondata di attenzione oltre i confini nazionali, dando nuove prospettive alle sfide democratiche contro le spinte sovraniste. Le parole pronunciate a Barcellona sono state pensate non solo per il pubblico italiano, ma per una platea globale che desidera alternative fondate su dialogo e cooperazione.

Un incontro pensato come piattaforma comune

L’appuntamento organizzato dal premier spagnolo è stato concepito come un laboratorio di idee e alleanze per contrastare la crescita delle destre nazionaliste. In questo contesto, Schlein ha cercato di tradurre l’energia del voto popolare in azioni condivise tra partiti, movimenti e sindacati. La sua presenza ha avuto l’intento esplicito di offrire una rappresentanza del campo progressista europeo, mettendo al centro temi quali la difesa dello Stato di diritto e la protezione delle istituzioni democratiche.

Dialoghi con leader internazionali

Tra i momenti più significativi ci sono stati gli scambi con figure come Pedro Sanchez e altri esponenti della sinistra globale, inclusi esponenti dell’America Latina. Schlein ha raccontato come il confronto abbia confermato una percezione condivisa: le recenti sconfitte di esponenti sovranisti in vari Paesi rappresentano una possibilità di ricostruzione politica per i progressisti. Nel corso dei colloqui è emerso anche un impegno comune verso politiche di solidarietà e pace.

Il significato politico del referendum

Per Schlein il risultato referendario non è stato solo un successo interno, ma un segnale geopolitico: ha motivato interlocutori esteri e ha mostrato come la mobilitazione civile possa frenare derive autoritarie. Ha inoltre evidenziato la necessità di proteggere la indipendenza della magistratura e le garanzie costituzionali, considerati elementi centrali per la tenuta delle democrazie contemporanee.

Risonanze oltre l’Europa

Il dibattito a Barcellona ha toccato anche casi extraeuropei. Schlein ha riferito di colloqui con rappresentanti giapponesi e turchi, sottolineando come il successo del No al referendum abbia trasmesso speranza anche in paesi dove la democrazia è sotto pressione. In particolare, il caso della Turchia è stato citato come esempio di come la magistratura e gli strumenti giudiziari possano diventare terreno di scontro politico, con ripercussioni sulla libertà degli avversari del potere.

Posizionamento italiano e scenari futuri

Sul piano domestico, la partecipazione al summit è stata interpretata anche come una mossa per consolidare il profilo internazionale di Schlein e preparare eventuali contesti di leadership: la conversione dei comitati del No in strumenti permanenti per la difesa della Costituzione è parte di questa strategia. Con l’occhio rivolto allo scenario delle alleanze, la leader dem vuole mettere insieme società civile, sindacati e forze politiche per costruire un fronte unitario in vista delle prossime sfide elettorali.

Infine, pur senza rinnegare le differenze interne al campo progressista, a Barcellona è emerso un messaggio chiaro: il tempo delle destre nazionaliste deve essere contrastato con proposte concrete basate su pace, dialogo e solidarietà tra Paesi. La partita resta aperta, ma la strategia di Schlein punta a trasformare risultati elettorali e mobilitazioni civili in una narrativa politica coerente e internazionale.