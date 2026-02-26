Piccolo incidente per Patty Pravo a Sanremo 2026. La cantante veneziana, in gara con “Opera“, è caduta davanti ai giornalisti in sala stampa. Ecco che cosa è successo.

Sanremo 2026, Patty Pravo in gara con “Opera”

Patty Pravo è considerata una della cantanti più importanti della musica italiana. In gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Opera”, la cantante veneziana ha già preso parte a ben 10 edizioni della kermesse canora. Nelle scorse ore però Patty Pravo è stata protagonista di un piccolo incidente davanti ai giornalisti in sala stampa. Ecco che cosa è successo.

Sanremo 2026, brutta caduta per Patty Pravo: cosa è successo

In gara a Sanremo 2026 con il brano “Opera“, Patty Pravo è stata protagonista di un piccolo incidente. La cantante veneziana si è infatti recata in sala stampa accompagnata dal suo assistente Simone Foschi ma, nel momento in cui ha cercato di sedersi, ha mancato la sedia ed è caduta davanti ai giornalisti. La Pravo, fortunatamente, non ha riportato conseguenze, si è rialzata, ha borbottato qualche parola e poi ha sorriso ai giornalisti presenti. Insomma, solo un piccolo incidente di percorso per la cantante che, quest’anno, festeggia anche i sessant’anni di carriera!