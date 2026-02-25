Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Patty Pravo, uno dei mostri sacri della musica italiana. Ma, dove ha scelto di vivere l’artista veneziana? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, Patty Pravo in gara con “Opera”

Ieri, martedì 24 febbraio 2026, è partita la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i 30 Big in gara a contendersi la vittoria finale c’è anche Patty Pravo, una delle cantanti più amate dal pubblico italiano e non solo. L’arista veneziana ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Opera” e, ricordiamo, ha già partecipato per ben 11 volte al Festival di Sanremo. In attesa di sapere come si piazzerà in questa 76esima edizione, scopriamo dove ha scelto di vivere.

Sanremo 2026, dove vive Patty Pravo: la vista emozionante dalla sua casa

Patty Pravo è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione di Sanremo con il brano “Opera“. La cantante veneziana, classe 1948, è tra le icone della musica italiana. Patty Pravo vive a Roma, un casa spettacolare dotata di una terrazza panoramica con una vista davvero mozzafiato, sia sul centro storico che sull’Altare della Patria. Nella sua casa non mancano i dettagli classici ma anche i complementi di arredo moderni. L’abitazione, nel cuore di Roma, vicino a Piazza Venezia, è un vero e proprio rifugio per la Pravo.