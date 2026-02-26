Il Festival di Sanremo 2026 per la terza serata si arricchisce di tanti ospiti, tra questi a prendersi gli onori sul palco dell’Ariston anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che hanno promosso il loro nuovo film dal titolo “Un bel giorno” nelle sale dal prossimo 5 marzo.

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, lo show all’Ariston

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi hanno preso tutta la scena e gli applausi all’Ariston, i due hanno infatti diretto un’opera di violini sotto lo sguardo di Carlo Conti.

Il momento ha colpito tutti i presenti in sala ed il numero musicale è davvero piaciuto ma la realtà è che la loro presenza, la seconda per Virginia Raffaele è accaduto per la promozione del nuovo film.

I due attori e la promozione del nuovo film

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi hanno promosso il loro nuovo film dal titolo “Un Bel Giorno” che sarà al cinema a partire dal prossimo 5 marzo.

Un’avventura che riunisce due grandi attori italiani capaci unenendo le forze di dare vita ad un film la cui trama è intensa e si spera capace di catturare l’attenzione degli spettatori che si receranno in sala.

L’Ariston ha dato ancora una volta il giusto spazio al cinema italiano che sta vivendo un momento difficile ma resta comunque un esempio di talento unico al mondo.