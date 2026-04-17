Tra televisione e gossip, l’ultima apparizione di Belen Rodriguez nello show di Pio e Amedeo ha riacceso l’attenzione su vecchie indiscrezioni e rapporti mai del tutto chiariti. Tra ironia e domande pungenti, l’intervista è diventata l’occasione per tornare su tradimenti, presunti flirt e tensioni ancora irrisolte con Stefano De Martino.

Gossip, conferme e rapporti complicati: Belen nello show di Pio e Amedeo

Nel corso dell’ultima puntata di Pio e Amedeo – Stanno Tutti Invitati, tra i vari ospiti è comparsa anche Belen Rodriguez. Per l’occasione, i due comici hanno ricreato l’atmosfera di un podcast immaginario, mettendo la showgirl al centro di un’intervista costruita apposta per provocarla con quesiti diretti e talvolta imbarazzanti. Fin dall’inizio, Belen ha dichiarato apertamente di essere single, evitando però di entrare nei dettagli su eventuali ritocchi estetici attribuiti ai suoi ex.

Nel corso dell’intervista, Belen ha parlato del rapporto attuale con De Martino, lasciando intendere che tra loro esiste ancora una certa serenità: “Io lo vedo sempre Stefano, sta bene. Lui è bravo, anche in tv, io ci ho visto lungo. Se voglio andare a Sanremo con lui? Non lo so se mi invita.

Vedremo“. In effetti, i due continuano a frequentarsi per il bene del figlio Santiago, come dimostrano recenti occasioni condivise.

Belen e la domanda scomoda di Pio e Amedeo: “È vero che Stefano ti ha tradito con lei?”

Quando la conversazione si è spostata sul tradimento dell’ex marito Stefano De Martino, tema già affrontato in passato, la Rodriguez ha preferito non approfondire: “Come ho scoperto il tradimento di Stefano? Oddio, no, basta, davvero, basta. È passato. Sono cose che capitano“. Alla richiesta insistente su un presunto legame tra De Martino e Alessia Marcuzzi – “Adesso raccontaci il fatto di Alessia Marcuzzi e De Martino. Dai, lo sanno tutti. È vero o non è vero?“ – la conduttrice ha mantenuto un atteggiamento prudente, limitandosi a dire: “Non lo so, sono cose che forse dovresti chiedere a lui. Però posso dirvi che io le mie cose le ho risolte in modo personale“.

Le voci su una possibile relazione segreta tra De Martino e Alessia Marcuzzi risalirebbero al 2020, quando si parlò di presunti messaggi scoperti su un iPad. Negli anni successivi, Belen avrebbe lasciato emergere tensioni con la conduttrice, senza mai nominarla direttamente ma raccontando: “La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi… Non posso dire che sia sempre stata corretta con me“. La conferma più esplicita sarebbe arrivata nel dicembre 2023, quando, rispondendo al commento sui social: “Continua a dire la tua e a zittire tutti. Amiamo il gossip e i pettegolezzi. Un giorno ci dirai se la cosa della Marcuzzi e De Martino era vera”, avrebbe scritto semplicemente: “Confermo“.

Nonostante ciò, né De Martino né la Marcuzzi hanno mai chiarito pubblicamente la natura del loro rapporto. Resta quindi una vicenda in parte avvolta dal mistero.