Chi ha vinto X Factor 2025? La finale a Napoli tra musica e spettacolo

Chi ha vinto X Factor 2025? Il pop-punk conquista Napoli tra energia, talento e performance indimenticabili.

La finale di X Factor 2025 a Napoli ha acceso Piazza del Plebiscito con performance cariche di energia e pop-punk, mostrando il talento e la personalità dei giovani artisti in gara. Ecco chi ha vinto e cosa sappiamo sull’artista.

X Factor: chi ha vinto l’edizione 2025?

In Piazza del Plebiscito a Napoli, la giovane artista Rob, della squadra di Paola Iezzi, ha conquistato il titolo di vincitrice di X Factor 2025.

Ancora incredula, la cantante ha espresso una gioia travolgente e una profonda gratitudine per l’esperienza vissuta, sottolineando quanto il percorso televisivo l’abbia fatta crescere sia artisticamente che personalmente. “Questa vittoria è un sogno che coltivavo da piccolissima“, ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24, ringraziando familiari, amici, sostenitori e la sua coach Paola Iezzi, definendola fondamentale per il suo successo.

Sul palco, tra coriandoli dorati e l’abbraccio emozionato con Paola, Rob ha incantato il pubblico con l’energia e la grinta che l’hanno accompagnata durante tutta la competizione, aggiudicandosi il consenso dei fan e dei giudici.

Pop-punk e talento in ascesa: il percorso di Rob

Roberta Scandurra, conosciuta come Rob, è una ventenne di Trecastagni, Catania, con una passione per il rock e il pop-punk arricchito da sfumature personali e autobiografiche. Già vincitrice del Tour Music Fest 2022 come “Artist of the Year”, ha potuto affinare il suo talento grazie a un workshop di songwriting alla Berklee di Boston nel 2023.

Durante X Factor 2025, sotto la guida di Paola Iezzi, ha reinterpretato brani celebri come Call Me di Blondie, Driver License versione JXDN di Olivia Rodrigo, Bring Me to Life degli Evanescence e Un’emozione da poco di Anna Oxa, imponendo il suo stile unico. Il suo inedito Cento ragazze, una scarica di pop-punk che racconta la fine di una storia d’amore, ha completato il suo percorso trionfale.

La finale, con ospiti internazionali come Laura Pausini e Jason Derulo, ha visto Rob dominare le tre manche, confermando il suo talento e consacrando il pop-punk come protagonista di questa edizione.