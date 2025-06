Serena Brancale è uno dei talenti musicali emersi durante l’ultimo Festival di Sanremo ma la sua carriera musicale è iniziata diversi anni fa, a questo proposito ha recentemente parlato del suo debutto su un grande palcoscenico dove tra i giudici vi era la famosa conduttrice Simona Ventura.

Serena Brancale ed il no di Simona Ventura

Serena Brancale ha parlato in un intervista al termine del Festival di Sanremo 2025 dove ha cantato la sua hit “Anema e Core” che è stato uno dei brani più cantati ed ascoltati in questi ultimi mesi.

Brancale nell’intervista riportata da Biccy.it ha ricordato il provino che ha sostenuto per il programma musicale XFactor – “Nel 2009 mi sono presentata a X Factor. Diciamo che non è andata proprio bene. No, non mi hanno preso, alla Ventura non sono piaciuta all’epoca. Non ha capito nulla di me, da allora non l’ho più vista“.

Possibile duetto in vista

Simona Ventura oltre che essere una brava conduttrice è stata anche un’abile talent scout scoprendo talenti come Giusy Ferreri e Francesca Michielin, tuttavia ha preso anche degli abbagli e quello di Serena Brancale è tra quelli.

Chissà che però Super Simo non decida di ritrovarsi con Serena Brancale all’interno del proprio programma in modo che possano riuscire a rinsaldare il loro rapporto.