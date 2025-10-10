Achille Lauro e Jake La Furia, il presunto scontro dietro le quinte di X Factor. Tra indiscrezioni e repliche social.

X Factor non è solo un trampolino di lancio per nuovi talenti, ma anche un vero e proprio palcoscenico di emozioni, ambizioni e inevitabili contrasti. Dietro l’apparente armonia che il pubblico percepisce attraverso lo schermo, si nasconde un universo complesso fatto di personalità forti e visioni artistiche spesso divergenti. Con la conclusione dei Bootcamp, il programma è entrato nel vivo e, insieme alla competizione tra i concorrenti, si sono riaccesi anche i riflettori sui rapporti tra i giudici.

Nelle ultime ore, infatti, si sono moltiplicate le voci su possibili tensioni tra Achille Lauro e Jake La Furia, due figure centrali del talent show, noti per il loro carisma e la loro autenticità. Ma quanto c’è di vero in questi rumors?

Dietro le quinte di X Factor: tensioni e voci di addio

Stando a quanto riportato dal sito Tropismi, fonti interne alla produzione avrebbero rivelato che nel backstage il clima non sarebbe dei più distesi. Si parlerebbe, infatti, di “frequenti confronti accesi, diverbi sul modo di giudicare i concorrenti e visioni artistiche diametralmente opposte” tra Achille Lauro e Jake La Furia, protagonisti ormai consolidati del talent. Secondo alcuni, queste incomprensioni potrebbero aver portato Lauro a valutare l’idea di lasciare il programma prima della conclusione della stagione.

X Factor: è lite tra Achille Lauro e Jake La Furia?

Non è la prima volta che tra i due giudici emergono divergenze. Già nel 2024, durante un confronto sui Patagarri, Jake La Furia avrebbe accusato Lauro di opportunismo, dicendo in diretta:

“Hai fatto la solita paracu**** per portare l’acqua al tuo mulino. Non hai detto una cosa musicale, sei intervenuto sopra gli altri per portare l’acqua ai tuoi artisti”.

Il cantautore romano, infastidito, ha replicato con tono deciso: “Voglio avere delle risposte, cosa ho detto? Ma basta dai”. Dopo quella discussione, i contrasti sembravano essersi placati, lasciando spazio a una collaborazione più equilibrata nelle puntate successive.

Di recente, però, le voci di un nuovo attrito hanno riacceso l’attenzione del pubblico. A smentire i pettegolezzi è stato lo stesso Achille Lauro, che ha pubblicato una foto su Instagram in cui abbraccia il collega, accompagnandola con parole che non lasciano dubbi sul loro legame:

“Senza di te questo programma non avrebbe alcun senso!“. Anche gli scatti condivisi dal profilo ufficiale di X Factor mostrano i due artisti complici e sorridenti, segno che, almeno per ora, l’intesa sul palco rimane più forte delle indiscrezioni.