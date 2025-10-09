Dopo l’intensa prima parte dei Bootcamp, ricca di colpi di scena e tensione, X Factor 2025 torna questa sera, giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, con il secondo round di una delle fasi più decisive del talent. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si ritrovano al tavolo per valutare gli ultimi artisti che hanno superato le audizioni, pronti a definire l’elenco definitivo dei concorrenti che accederanno alle Last Call.

X Factor 2025 anticipazioni Bootcamp

Nel cuore dei Bootcamp parte 2, la competizione si fa più accesa e le emozioni si moltiplicano. Anche questa settimana resta in vigore il nuovo meccanismo introdotto nella scorsa puntata: per ottenere l’accesso alla fase successiva servono quattro sì convinti da parte dei giudici. In alternativa, l’ambitissimo X Pass, una sorta di lasciapassare che garantisce a un talento l’ingresso diretto nelle Last Call, assicurandogli un posto nella propria squadra. L’unico a non aver ancora utilizzato questa carta strategica è Francesco Gabbani, che potrà giocarsi tutto stasera, rendendo la puntata carica di attese e colpi di scena. Nel backstage, la presenza di Giorgia continua a rappresentare un punto di riferimento per i concorrenti. Con la sua dolcezza e la sua energia, la conduttrice accompagna i ragazzi nei momenti di maggiore tensione.

Verso le Last Call di X Factor 2025: l’ultima selezione prima dei Live

Con la fine di questa seconda parte, il puzzle delle squadre comincerà a prendere forma. Martedì prossimo, alle 21:30 anche in chiaro su TV8, andrà in onda la puntata di X-Factor dedicata alle Last Call, momento in cui ciascun giudice sceglierà solo tre artisti da portare ai Live Show, in partenza il 23 ottobre su Sky e NOW.