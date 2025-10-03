A X-Factor 2025 è tempo di bootcamp! Ma attenzione, ci sono già i primi battibecchi. Protagonista Sakina Sanogoh, 25enne originaria della Costa D’Avorio, che ha fatto un commento che ha indispettito i giudici. Ecco cosa è successo.

X-Factor 2025, al via i bootcamp: Sakina scatena polemiche

Sono iniziati i bootcamp a X-Factor 2025 e già ci sono le prime polemiche.

Il talent show targato Sky è nella fase che precede le Last Call ma, durante la puntata di ieri, è andato in scena un battibecco tra Sakina Sanogoh e Achille Lauro. La 25enne originaria della Costa D’Avorio si è ripresentata davanti ai giudici due settimane dopo l’audizione, dove aveva conquistato tutti con “Ready or Not” dei Fugees. Ieri, invece, la giovane cantante ha scelto un brano difficilissimo, ovvero “Fallin” di Alicia Keys. La giuria è rimasta sorpresa da questa scelta azzardata, tanto che, durante l’esibizione, la Iezzi ha detto a La Furia: “la performance purtroppo è molto scadente. Perché la sta facendo uguale ad Alicia Keys, senza però metterci tutte quelle robe che ci mette lei. O la cambi, e quindi la fai di tuo, oppure se decidi di farla come la fa Alicia, allora devi essere a quel livello lì e questo no è il caso.” Alla domanda come mai avesse scelto un pezzo così impegnativo, Sakina ha risposto che le parole rispecchiano molto quello che sta vivendo e che spera di essere arrivata a chi l’ha ascoltata. A sorpresa Paola Iezzi ha votato positivamente, così come Achille Lauro. Negativo invece il voto di Jack La Furia e Francesco Gabbani. La Iezzi ha provato a convincerli, asserendo che Sakina è una che sa cantare anche se ha sbagliato il pezzo. Alla fine hanno deciso portarla alla fase successiva ma…

X-Factor 2025, al via i bootcamp: Sakina scatena le polemiche e indispettisce i giudici

Come visto , i giudici hanno deciso di portare alla fase successiva del programma Sakina, nonostante la performance poco convincente. Paola Iezzi, dopo la decisione, ha detto alla 25enne: “occhio a scegliere il pezzo la prossima volta.” Sakina, però, ha risposto come non avrebbe dovuto: “sì, quando avrò tempo sicuramente.” Achille Lauro non ha apprezzato il commento e ha dato via a un battibecco: “risposta sbagliatissima. Allora bisognava dirle ‘allora se è così non venire qui.” Gabbani ha dato ragione a Lauro, e Jack La Furia si è rivolto alla Iezzi: “Te la prendi tu, io non me la prendo.”