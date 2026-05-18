Un violento incidente stradale ha coinvolto un’ambulanza nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio a Desio. Il mezzo di soccorso, impegnato nel trasporto di un paziente, si è ribaltato dopo uno scontro con un’automobile lungo via per Binzago, causando diversi feriti e un massiccio intervento dei soccorsi.

Violento incidente a Desio: ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di lunedì 18 maggio a Desio, dove un’ambulanza è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lungo via per Binzago. L’impatto è avvenuto poco prima delle 15, quando il mezzo sanitario della Croce Bianca, impegnato nel trasporto di un paziente, si è scontrato con un’automobile che, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, avrebbe invaso la traiettoria dell’ambulanza.

Come riportato dal Corriere, dopo l’urto il veicolo di soccorso ha perso stabilità, ribaltandosi su un fianco e terminando la corsa contro le siepi che separano le due carreggiate della strada. L’allarme è scattato immediatamente in codice rosso e la centrale operativa di AREU ha inviato sul posto più mezzi di emergenza, tra cui ambulanze aggiuntive e un’automedica.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con l’AutoPompaSerbatoio del distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel supporto ai feriti.

Ambulanza con paziente a bordo si ribalta a Desio: soccorsi d’urgenza e traffico bloccato

Stando alle indiscrezioni di Monza Today, a bordo dell’ambulanza si trovavano quattro persone: il conducente del mezzo, due infermieri soccorritori e il paziente trasportato sulla lettiga. Tutti sono stati assistiti dal personale sanitario presente sul posto e successivamente trasferiti in ospedale per accertamenti. Le condizioni dei coinvolti, inizialmente ritenute molto serie, si sarebbero rivelate meno preoccupanti e il livello d’emergenza è stato quindi declassato da codice rosso a codice giallo. I feriti sono stati accompagnati presso l’Ospedale Niguarda di Milano e l’Ospedale San Gerardo di Monza. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, nello schianto sarebbe rimasto coinvolto anche il conducente dell’altra vettura.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati inoltre i carabinieri, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti e disagi alla viabilità.