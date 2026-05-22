In anteprima il video "Il mondo da un iPhone" della rapper VDV

Milano, 22 mag. (askanews) – In anteprima il video “Il mondo da un iPhone” della rapper della rapper VDV (Veronica Del Vecchio), pubblicato per l’etichetta AltaVibe Music. “Il Mondo da un iPhone” è un brano in cui VDV racconta con cruda onestà cosa significhi condurre un’esistenza scissa tra pixel e realtà, dove il mare in cui si rischia di affogare è ormai un oceano virtuale.

La narrazione si sviluppa attorno a un costante sdoppiamento tra l’immagine pubblica, fatta di sorrisi a favore di camera, e un privato segnato da urla fuori campo e dal desiderio di nascondersi. Attraverso metafore digitali, l’artista descrive un mondo in cui l’algoritmo osserva e giudica, trasformando la solitudine e l’ansia in una sorta di favola moderna priva di una morale comprensibile.Questa condizione di alienazione porta a una vera e propria mercificazione dell’io, dove il corpo si riduce a un semplice post, il cuore diventa un mero oggetto e l’identità viene definita da un hashtag impresso sul petto.

Il ritornello sintetizza efficacemente questo stato di “vite a metà”, descrivendo un individuo con il corpo presente ma la testa in perenne esilio digitale.La percezione del mondo filtrata dallo schermo di un iPhone finisce per apparire paradossalmente più nitida della vita offline, incastrando l’esperienza umana in un rigido codice binario.

Nella parte finale, il brano sfocia in un serrato flusso di coscienza che mette a nudo paure, dipendenze e crolli interiori attraverso una successione incalzante di stati d’animo che vanno dall’invidia alla rabbia, fino al vuoto totale. VDV non cerca di presentarsi come una vittima o un’eroina, ma sceglie di offrire una fotografia autentica delle proprie contraddizioni. Il finale, caratterizzato dalla ricerca di un buio liberatorio e da un sogno a occhi aperte, non propone facili soluzioni, ma rappresenta il tentativo di trovare un equilibrio possibile tra ciò che si sceglie di mostrare e ciò che si prova realmente.Il videoclip di “Il mondo da un iPhone” mette in scena lo stesso conflitto raccontato dal brano: da una parte lo schermo, dall’altra quello che resta fuori campo. L’immaginario è minimale e concentrato sul volto e sul corpo di VDV, alternando primi piani e inquadrature più distanti per restituire la sensazione di una presenza a metà, mai del tutto a fuoco.