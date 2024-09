Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero vicini alla rottura. Nelle ultime ore è spuntato un documento che contiene la strategia che la cantante e il giocatore di football dovranno attuare per annunciare la loro separazione.

Taylor Swift e Travis Kelce: la rottura è vicina

I fan di Taylor Swift sono in gran subbuglio per una notizia che nessuno si aspettava: la loro beniamina starebbe per annunciare la rottura con Travis Kelce. Il chiacchiericcio ha iniziato a circolare dopo che online è stato diffuso un documento che contiene la strategia che la coppia dovrà seguire per annunciare l’addio. Il tutto dovrebbe accadere entro la fine di settembre 2024.

Taylor Swift e Travis: il documento sulla rottura

Il documento in questione porta la firma della società di pubbliche relazioni Full Scope. Questo, almeno, all’apparenza. Stando a quanto si legge, Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero annunciare l’addio il prossimo 28 settembre. La loro separazione deve suscitare meno clamore possibile, motivo per cui sia la cantante che il giocatore dovranno attendere tre giorni per far calmare le acque e tornare a rilasciare dichiarazioni pubbliche. Queste, ovviamente, non dovranno ledere nessuno dei due. Taylor e Travis sono chiamati ad avere un atteggiamento “gentile e rispettoso“, incentrato sulla “crescita personale” e sui rispettivi impegni di lavoro.

Taylor e Travis: parlano i legali e la Full Scope

I legali di Taylor e Travis hanno smentito l’esistenza del documento sulla rottura. Stesso atteggiamento da parte dell’azienda Full Scope. Un portavoce ha fatto sapere che le carte apparse in rete sono “totalmente false e inventate” e non sono state create e autorizzate dalla società. “Abbiamo incaricato il nostro team legale di avviare un procedimento contro gli individui o le entità responsabili della falsificazione illegale e dannosa di documenti“, ha sottolineato il portavoce.