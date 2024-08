Trump sfrutta Taylor Swift e crea false immagini con l’AI

Donald Trump ha colpito ancora una volta, ma questa volta si è messo contro i fan sbagliati. L’ex presidente USA ha sfruttato Taylor Swift, creando immagini con l’intelligenza artificiale.

Nelle ultime ore, sui social sono comparse diverse immagini che accostano Donald Trump a Taylor Swift. Considerando le critiche che l’artista ha sempre riservato all’ex presidente americano, vedere anche solo i loro nomi vicini suona come una grande barzelletta. Forse è anche per questo che i fan si sono infuriati.

Donald Trump, a cui interessano i voti dei milioni di Swifties, ha pubblicato su Truth un post costruito ad hoc con l’intelligenza artificiale. Si vedono gli “Swifties for Trump” e si parla del supporto che Taylor Swift gli starebbe dando. Pura fantascienza, tanto che i fan si sono infuriati, sottolineando che non sosterranno mai la sua candidatura.

Vista l’ultima mossa “artificiale” di Donald Trump, le parole che ha riservato a Taylor Swift recentemente suonano in modo diverso. Strano ma vero, l’ex presidente Usa l’ha riempita di complimenti:

“Penso che sia bella , molto bella! La trovo molto bella. Penso che sia liberal. Probabilmente non le piaccio. Ho sentito dire che ha molto talento e oltre a questo credo sia molto bella, insolitamente bella! Però mi viene da pensare: è liberal o è solo una recita? Non è una recita? Mi sorprende che una star del country possa avere successo essendo liberale”.

Trump shares fake AI-generated images of Taylor Swift and her fans to claim her endorsement:

“I accept!” pic.twitter.com/0EBPUr6mjp

— Pop Base (@PopBase) August 19, 2024