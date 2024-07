San Siro è stato teatro di un evento straordinario: l’attesissimo concerto di Taylor Swift. I fan, noti come “swifties“, sono arrivati a Milano da ogni angolo del mondo, dimostrando un entusiasmo che ha riempito lo stadio di energia e passione. L’ultima volta che la cantante si era esibita in Italia era stato 13 anni fa, e il ritorno tanto atteso non ha deluso.

Il pubblico, che comprendeva celebrities come gli stilisti Pierpaolo Piccioli e Sabato de Sarno e il pilota Charles Leclerc, ha accolto Taylor con cori, balli e una miriade di braccialetti scintillanti. Nonostante le condizioni meteo avverse, con pioggia e sole cocente, i fan hanno avuto modo di vivere un evento musicale unico che ha ripercorso le diverse “ere” della carriera della cantante, regalando uno spettacolo indimenticabile.

Concerto di Taylor Swift a Milano: uno show mozzafiato pieno di successi intramontabili

È stata davvero una serata all’insegna dell’emozione quella che ieri sera, 13 luglio, ha dato inizio alle due tappe italiane del Tour di Taylor Swift. La serata è iniziata con l’esibizione dei Paramore, seguita da un countdown che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Taylor Swift è apparsa sul palco tra ballerini con ali giganti, inaugurando lo show con “Miss America & The Heartbreak Prince“.

Il concerto, suddiviso in dieci atti, ha portato il pubblico attraverso un viaggio musicale dai successi pop di “Lover” al country degli esordi di “Fearless“, fino alle hit di “Red” e i ritmi incalzanti di “Reputation“. La scenografia ha trasformato il palco con ogni cambio d’album, includendo una casetta in legno e un pianoforte ricoperto di muschio per le atmosfere intime di “Folklore” ed “Evermore“. Taylor ha condiviso momenti personali, ricordando come questi album gemelli siano nati durante il lockdown, e l’emozione di poterli suonare finalmente dal vivo.

Taylor Swift in concerto a Milano: i fan in delirio e la dedica nel momento più speciale del concerto

Il rapporto speciale tra Taylor Swift e i suoi fan è emerso chiaramente durante le “surprise songs“, un momento unico in ogni concerto del tour. A Milano, Taylor ha eseguito per la prima volta in versione acustica “the one” e “Wonderland“, seguite da un mash-up di “The moment I Knew” e “I almost do” dall’album “Red“. La cantante ha mostrato un lato vulnerabile, che ha ulteriormente rafforzato il legame con i suoi fan.

I “swifties” hanno risposto con cori di “sei bellissima” e migliaia di cartelli con la scritta “We are enchanted to meet you after 13 years” durante il brano “Enchanted“. La serata è culminata con l’atto dedicato a “Midnights“, chiuso da “Karma” e un applauso fragoroso da parte dei 65mila spettatori, celebrando un evento che ha segnato la prima delle due date italiane di un tour mondiale da record.

