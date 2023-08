È stata esclusa dal concerto di Taylor Swift a San Siro perché in sedia a rotelle: una fan di Milano ha lanciato una petizione contro l’evento che discrimina i disabili.

Il concerto di Taylor Swift discrimina i disabili: ragazza in sedia a rotelle esclusa dopo aver comprato un biglietto da 300 euro

La protagonista della vicenda è Silvia Stoyanova, una giovane donna milanese fan di Taylor Swift. Con un video di 3 minuti postato sui social, ha spiegato di non poter assistere al concerto dell’artista americana – in programma il 13 e il 14 luglio 2024 a San Siro – in quanto costretta a stare sulla sedia a rotelle. Siccome i posti riservati alle persone affette da disabilità sono stati rapidamente esauriti, la fan di 35 anni ha deciso di comprare un biglietto da 300 euro per la zona Vip situata sotto al palco e priva di gradini. “Almeno ero sicura che fosse una zona accessibile per la sedia a rotelle, in quanto priva di gradini”, ha detto la 35enne. Conclusa la vendita, tuttavia, è stato comunicato chi potesse effettivamente accedere all’area e chi no tra coloro che avevano fatto richiesta. Silvia figurava tra gli esclusi. L’agenzia che organizza l’evento, infatti, l’ha contattata per informarla che non potrà andare al concerto a causa della sedia a rotelle.

La fan ha, quindi, chiamato la segreteria spiegando di aver comprato un biglietto Vip ma le viene detto che “in ogni caso, seduta sulla sedia a rotelle, non puoi partecipare” e che l’avrebbero ricontattata nel caso in cui qualcuno avesse deciso di non partecipare più all’evento o se i posti per disabili fossero aumentati.

La battaglia di Silvia

È a questo punto che è cominciata la crociata della swiftie (termine con il quale si fanno chiamare le fan di Taylor Swift).

A seguito dello sgradevole episodio, infatti, la fan ha avviato una petizione online sul sito Change.org che, fino a giovedì 17 agosto, ha già raccolto più di 33mila firme. La richiesta della petizione è una soltanto ed estremamente specifica: “Una pedana aggiuntiva allo stadio di San Siro per il 13 e il 14 luglio 2024”.

“Mi rendo conto che sia impossibile far entrare tutti i disabili che hanno inviato la loro richiesta”, soprattutto per problemi di sicurezza, “ma siamo certi che la costruzione di un ulteriore spazio per disabili, seppur limitato, possa permettere a qualche persona in più di assistere al concerto”, ha detto.