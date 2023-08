Un giovane, di probabile origine extracomunitaria, ha perso la vita nella tarda serata di ieri sera, intorno alle 22, dopo essere stato investito da un treno sulla linea che collega Milano a Legnano.

La tragedia è avvenuta all’altezza di via Plinio; secondo quanto riferito, la vittima è stata investita da un treno diretto a Milano Centrale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, oltre ad agenti della Polizia Ferroviaria e del commissariato di Legano.

Le forze dell’ordine hanno chiamato alcuni taxi per portare a destinazione i passeggeri del treno coinvolto, i soccorritori della Croce Rossa, invece, non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.

La dinamica

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane stesse camminando lungo la massicciata quando è stato urtato dal treno.

Sul caso sta indagando anche la polizia scientifica; gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza che potrebbero confermare l’ipotesi che si sia trattato di un tragico incidente e non di un suicidio.

Circolazione ferroviaria bloccata

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore, questo per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Alle 4 di questa mattina, poi, il tratto è stato riaperto al traffico ferroviario.

