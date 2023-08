Un uomo di 62 anni, in una spiaggia libera insieme alla moglie e al loro cane, è stato multato dalla polizia locale. Il fatto è accaduto a Porto Potenza, in provincia di Macerata.

Porto Potenza, multa per il cane nella spiaggia libera: “Non torneremo più”

Giuseppe Fioroni, 62enne originario di Perugia, che ha una seconda casa a Porto Recanati per l’estate, ha fatto sentire la sua voce dopo aver ricevuto una multa per il cane in una spiaggia libera. “Io e mia moglie siamo andati nella spiaggia libera dietro al Babaloo, con al guinzaglio la nostra Bella, un beagle di appena 11 chili. Tuttavia sono arrivati gli agenti della polizia locale, i quali hanno detto che non potevamo stare in quella spiaggia con il cane. Non solo, hanno aggiunto che presto ci arriverà a casa un verbale da 200 euro. Ma la cosa mi sembra davvero assurda: non possiamo di certo essere noi il problema, visto che in quel tratto di litorale ci sono sempre diversi nudisti. Fatto sta, dopo questo episodio, non torneremo più a Porto Potenza” ha dichiarato l’uomo, come riportato da Il Resto del Carlino, che ha spiegato di essersi recato in spiaggia con la moglie e il cane, scegliendo quel tratto di litorale frequentato all’80% da nudisti, pensando che un animale non potesse dare fastidio.

L’uomo ha aggiunto che si è presentata una agente in divisa con altri colleghi in borghese, che hanno riferito che il cane non poteva stare in spiaggia, nonostante fosse al guinzaglio. “Allora ho risposto che forse sarebbe stato più opportuno multare le tante persone nude in spiaggia, che stavano a pochi metri da me. Ma l’agente mi ha risposto ‘stia tranquillo che lo abbiamo già fatto’. Dopo ha preso le generalità di mia moglie, in quanto proprietaria del cane, e ha aggiunto che non aveva i verbali a portata di mano. Perciò, ci sarebbe arrivata per posta una multa da 200 euro” ha aggiunto.

Porto Potenza, multa per il cane nella spiaggia libera: “Sono deluso”

L’uomo ha spiegato che effettivamente era presente un cartello in cui era segnalato il divieto di accesso ai cani, sottolineando che era scritto molto piccolo e non se ne sono accorti. “Sono deluso, perché con un po’ di buon senso si poteva evitare la multare: il divieto ai cani non è previsto dalla normativa nazionale ma da un’ordinanza comunale, che non conoscevamo. Comunque, appena arriverà il verbale valuteremo se fare ricorso. Intanto, sin da ora è certo che non torneremo più a Porto Potenza: perché se il mio cane non viene accettato dal Comune, allora significa che anche il sottoscritto non è stato accolto dalla città” ha dichiarato l’uomo.