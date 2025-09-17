Un episodio di tensione ha scosso l’ospedale di Napoli, dove un attore noto per la serie televisiva Mare Fuori è stato protagonista di un’aggressione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno provveduto ad allontanarlo per riportare la calma tra il personale medico e i pazienti presenti.

Attore di Mare Fuori crea il panico al pronto soccorso del Pellegrini

Momenti di grande agitazione si sono registrati oggi al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove Artem Tkachuk, 25enne noto per il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction Mare Fuori, è arrivato per degli accertamenti.

Secondo quanto riportato dal post Facebook di “Nessuno tocchi Ippocrate”, l’attore, in evidente stato di forte agitazione, avrebbe dato in escandescenze, costringendo la sicurezza a intervenire per proteggere medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per sedare la situazione e chiarire l’accaduto, mentre il giovane è stato sottoposto agli esami previsti dai protocolli sanitari.

Aggressione in ospedale a Napoli: attore di Mare Fuori allontanato dai carabinieri

Le conseguenze legali per Tkachuk sono immediate: sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Secondo le prime ricostruzioni, il 25enne avrebbe spintonato il personale sanitario e quello della vigilanza, danneggiando un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso.

Dopo aver tentato di allontanarsi, l’attore è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma, dove rimane in attesa delle decisioni del pubblico ministero della Procura di Napoli.