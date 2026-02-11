Brescia, minore rimane incinta dopo anni di abusi: padre in carcere

Home > Cronaca > Minore rimane incinta a Brescia: arrestato il padre dopo anni di abusi in fam...

Minore rimane incinta a Brescia: arrestato il padre dopo anni di abusi in famiglia

Brescia, minore rimane incinta: arrestato il padre, emergono anni di abusi e violenze sessuali all’interno della famiglia.

Brescia, padre arrestato per abusi sulla figlia minorenne. La ragazza, rimasta incinta, ha rivelato così una lunga serie di violenze sessuali subite in famiglia. La Polizia indaga per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.

Come riportato dall’Adnkronos, le indagini hanno ricostruito un quadro di abusi protratti nel tempo: la minore sarebbe stata manipolata e poi costretta a subire palpeggiamenti e rapporti sessuali ripetuti da parte del padre, approfittando del rapporto familiare.

La scoperta della gravidanza ha fatto emergere la gravità dei fatti e ha portato all’arresto dell’uomo. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi probatori e ad approfondire il contesto familiare, per comprendere le dinamiche degli abusi e i motivi per cui la giovane non aveva denunciato prima quanto accaduto.

Un uomo di nazionalità straniera, residente nella provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura locale.

La vicenda è venuta alla luce quando la ragazzina ha accusato un improvviso malore accompagnato da forti dolori addominali e la madre l’ha portata al pronto soccorso. Gli accertamenti medici hanno rivelato che la giovane era incinta, circostanza che ha subito fatto scattare le indagini. L’uomo è stato immediatamente fermato e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.