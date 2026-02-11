A Verona un asilo nido privato è finito sotto indagine per gravi maltrattamenti ai danni di bimbi tra i 9 mesi e i 3 anni. Schiaffi, strattoni e punizioni umilianti documentati dalle telecamere hanno portato all’interdizione di cinque maestre e al sequestro della struttura.

Asilo nido degli orrori a Verona: interdizioni, sequestro e indagini dei Carabinieri

Come riportato dall’Adnkronos, le indagini, avviate a dicembre 2025 dopo una segnalazione interna, sono state condotte dai Carabinieri di Verona con l’installazione di telecamere all’interno della struttura, consentendo di documentare decine di episodi di maltrattamento.

L’asilo è stato sequestrato e cinque insegnanti su sette sono state interdette dall’esercizio della professione per un anno.

Le autorità avrebbero inoltre rilevato gravi violazioni delle norme igieniche, come la mancata pulizia dei bambini dopo l’uso del bagno o l’uso di cucchiai e lenzuola non igienizzati. La Procura, guidata dal procuratore capo Raffaele Tito, ha dichiarato di restare a disposizione dei genitori per fornire chiarimenti e collaborare nella ricerca della verità.

Bimbi picchiati, lasciati al buio e sporchi di pipì: scoperto asilo nido degli orrori a Verona

L’attività ha permesso di documentare maltrattamenti ai danni di 15 bambini su 40 presenti, tutti di età compresa tra 9 mesi e 3 anni, con circa cinquanta episodi registrati, tra cui uno in cui un piccolo ha riportato un taglio al labbro. Schiaffi, strattoni, pizzicotti, tirate di capelli e spintoni sarebbero state pratiche quotidiane, mentre alcuni piccoli venivano addirittura legati alle seggioline durante i pasti.

All’interno della struttura erano presenti sette insegnanti, cinque delle quali sono state messe sotto indagine.