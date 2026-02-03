Paura questa mattina in un asilo nido di Milano, dove c’è stata un’improvvisa fuga di monossido di carbonio. Sarebbero almeno 12 i bimbi rimasti intossicati, più 4 adulti. La situazione.

Paura in un asilo nido: fuga di monossido di carbonio

Mattina di paura in un asilo nido in viale Certosa 34 a Milano, per via di una fuga di monossido di carbonio sprigionatosi all’interno di uno dei locali della scuola.

Sul posto sono giunti subito sia i soccorritori del 118, sia le autorità sia i vigili del fuoco che gli esperti del Nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, al fine di individuare le cause che hanno portato alla fuga di monossido di carbonio.

Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido: almeno 12 bambini intossicati

Gli esperti del nucleo Nbcr sono al lavoro per individuare le cause che hanno portato alla fuga di monossido di carbonio questa mattina, 3 febbraio 2026, in un asilo nido di viale Certosa a Milano. Sul posto sono accorsi subito i soccorritori del 18, al momento sarebbero 12 i bambini rimasti intossicati, più 4 adulti, ovvero 2 insegnanti e 2 genitori. Al momento i bambini e gli insegnati si trovano si trovano in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di ricovero ospedaliero.