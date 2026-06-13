Android: attiva filtri antispam e backup cifrati per bloccare truffe

Android può diventare un bunker digitale: filtri antispam, permessi sotto controllo, antivirus leggeri e backup cifrati riducono i rischi di vishing e smishing.

Le truffe telefoniche e via SMS evolvono più in fretta delle abitudini di chi usa lo smartphone. Per ridurre l’esposizione, Android offre strumenti nativi e impostazioni poco sfruttate che, se configurate con metodo, elevano la soglia di sicurezza senza rallentare il dispositivo. L’obiettivo è combinare filtri antispamcontrollo dei permessiantivirus leggeri e backup cifrati in un set-up coerente e sostenibile nell’uso quotidiano.

La differenza non la fanno app miracolose, ma scelte tecniche precise: bloccare all’origine le chiamate sospette, impedire l’ascolto in background, rilevare comportamenti anomali senza appesantire il sistema e mantenere copie dei dati in archivi protetti. Qui di seguito i passaggi chiave e come riconoscere vishing e smishing senza farsi cogliere impreparati.

Filtri antispam: impostazioni da attivare subito

I filtri nativi di Android e dei dialer più diffusi permettono di identificare e bloccare molte chiamate indesiderate. Attivare il filtro server-side e locale riduce drasticamente le interruzioni. Nelle impostazioni dell’app Telefono, abilita la segnalazione delle chiamate sospette e il blocco dei numeri sconosciuti con identificazione “spam”. Aggiungi ai rifiutati i prefissi ricorrenti di call center esteri e crea regole per bloccare numerazioni non presenti in rubrica nelle fasce orarie sensibili.

Usa la segnalazione collaborativa: contrassegnare i numeri fraudolenti alimenta i database antispam e migliora il tasso di intercettazione.

Per gli SMS, attiva la categoria “spam” nell’app Messaggi e il filtro su parole chiave tipiche (ad esempio richieste di codici OTP o urgenze bancarie). Evita il reindirizzamento automatico di link accorciati: molti smishing sfruttano URL che imitano portali noti. Un semplice passo in più è attivare il blocco link sospetti che avverte prima dell’apertura: pochi tocchi risparmiano problemi.

Permessi del microfono in background: tolleranza zero

Molte app chiedono il microfono anche quando non serve. Nelle impostazioni Privacy, rivedi i permessi per app e limita l’accesso al microfono a “Solo durante l’uso”. Disattiva esplicitamente l’uso in background e revoca i permessi alle app dalle quali non ti aspetti registrazioni audio. Attiva gli indicatori visivi/sonori di uso del microfono: sapere quando un sensore è in funzione è un segnale di controllo immediato. Per ulteriore protezione, abilita l’interruttore globale che disattiva i sensori quando non servono (modalità “no-sensors”), utile in riunioni o in viaggio.

Controlla le funzioni di voice assistantl’ascolto continuo (“hotword”) può ampliare la superficie d’attacco. Valuta l’attivazione solo su schermo acceso o con device sbloccato. Rivedi anche le app di registrazione chiamate: se non sono indispensabili, rimuoverle elimina un vettore delicato. Un audit mensile dei permessi mantiene coerente la igiene digitale.

Antivirus leggeri: criteri di scelta e configurazione

Un buon antivirus su Android deve essere leggero e poco invasivo. Cerca soluzioni con motore di scansione su cloud, aggiornamenti incrementali e consumo ridotto di batteria. Imposta la scansione su installazione e su richiesta, evitando il controllo continuo delle app già verificate per non appesantire il sistema. Abilita l’analisi degli allegati scaricati e del traffico di navigazione, con filtro anti-phishing integrato: bloccare una pagina fasulla prima del caricamento è più efficace di inseguire il danno.

Evita la sovrapposizione di più suite di sicurezza: due scanner in tempo reale competono per risorse e possono ridurre l’efficacia. Completa la protezione con il Play Protect attivo e la verifica di integrità delle app. Se l’antivirus offre un “controllo privacy”, usalo per mappare permessi anomali e servizi in esecuzione: spesso rivela app con richieste superflue di microfono, SMS o accesso ai contatti.

Backup cifrati: dove salvarli e come tenerli al sicuro

Un backup cifrato rende recuperabili i dati anche in caso di perdita o furto, riducendo al minimo l’impatto di ransomware mobile e wipe remoti. Abilita il backup sul cloud con crittografia lato client quando disponibile, scegliendo una passphrase robusta distinta dallo sblocco del telefono. Per i contenuti sensibili (foto di documenti, archivi di lavoro), crea un contenitore protetto separato con cifratura indipendente. Mantieni una seconda copia offline su memoria esterna, anch’essa cifrata, da aggiornare periodicamente e conservare in luogo diverso dal dispositivo.

Automatizza la frequenza: quotidiana per chat e note, settimanale per media di grandi dimensioni. Verifica i ripristini a campione: un backup non testato è un backup incerto. Disabilita il backup di archivi temporanei e cache per velocizzare e ridurre l’esposizione di dati non necessari. Proteggi l’accesso con autenticazione a due fattori sull’account cloud e monitora i dispositivi collegati, revocando quelli che non riconosci.

Riconoscere vishing e smishing: segnali e contromisure

Nel vishingi truffatori usano la voce per indurre all’azione: pressione del tempo, tono allarmistico, richiesta di codici o pagamenti immediati, numeri che imitano istituti noti (spoofing). Strategie efficaci: chiedere il nominativo, terminare la chiamata e richiamare il numero ufficiale preso da sito o app; rifiutare ogni dettatura di OTP; non installare software di controllo remoto. Nello smishingi segnali sono link che portano a pagine con errori di ortografia, domini simili a quelli reali, richieste di login fuori app ufficiali. Un link che promette premi inattesi o minaccia il blocco del conto è quasi sempre un esca.

La regola d’oro è reagire senza panico: interrompere la comunicazione, salvare prove (screenshot, numero, SMS), attivare il blocco dal registro e segnalare al filtro antispam. Se si è cliccato un link, mettere subito modalità aereocambiare password da un altro dispositivo, verificare movimenti sospetti e avviare una scansione antivirus. In caso di data entry su sito fasullo, contattare subito banca o servizio interessato per il blocco credenziali e abilitare avvisi in tempo reale su transazioni.

Piano operativo rapido: checklist anti-truffa

Telefonoattiva “Identifica chiamante e spam”, blocco sconosciuti sospetti, segnalazione numeri fraudolenti. Messaggiabilita cartella spam, filtro link sospetti, disattiva anteprime per URL accorciati. Privacymicrofono solo durante l’uso, niente background, indicatori attivi, hotword limitata. SicurezzaPlay Protect attivo, antivirus leggero con scansione su installazione e anti-phishing. Backupcifratura end-to-end quando possibile, doppia copia (cloud + offline), test di ripristino. Reazionezero panico, chiudi la chiamata, blocca e segnala, modalità aereo se hai cliccato, cambio password da altro device.