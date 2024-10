Il Galilei-Costa-Scarambone vince il premio per la migliore scuola del mondo

Il Galilei-Costa-Scarambone, prestigioso istituto di istruzione secondaria superiore di Lecce, ha recentemente conquistato il World’s Best School Prize 2024 nella categoria “Supporting Healthy Lives”. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo storico, essendo la prima scuola italiana a ricevere un premio di tale prestigio. La cerimonia di premiazione è stata trasmessa in diretta su YouTube, dove Vikas Pota, fondatore di T4 Education, ha elogiato il lavoro svolto dall’istituto.

Un impegno concreto per il benessere degli studenti

Il Galilei-Costa-Scarambone si distingue per il suo impegno nel promuovere il benessere e la salute mentale degli studenti. Attraverso il progetto Mabasta, l’istituto ha implementato un percorso educativo volto a combattere il bullismo e a favorire un ambiente scolastico sano. Le iniziative proposte dagli studenti hanno avuto un impatto significativo, contribuendo a creare una comunità più coesa e solidale. Pota ha sottolineato come l’esempio della scuola possa ispirare altre istituzioni e governi a perseguire risultati simili.

Un premio che fa la differenza

I World’s Best School Prizes, noti anche come i “Nobel” delle scuole, sono considerati i premi più prestigiosi nel campo dell’istruzione. Promossi da T4 Education in collaborazione con Accenture, American Express e la Fondazione Lemann, questi riconoscimenti mirano a celebrare le scuole che si distinguono per l’innovazione e l’impatto positivo nelle loro comunità. Quest’anno, i vincitori si divideranno un montepremi di 50.000 dollari, un incentivo significativo per continuare a investire in progetti educativi di qualità.

Le altre scuole premiate

Oltre al Galilei-Costa-Scarambone, altre scuole di eccellenza sono state premiate in diverse categorie. Il Colegio María de Guadalupe in Argentina è stata riconosciuta come la migliore scuola al mondo per la “Collaborazione comunitaria”, mentre la Ryan International School in India ha vinto per il “Sostegno all’ambiente”. La Cm rise School Vinoba in India è stata premiata per l'”Innovazione”, e infine, la prima scuola ucraina in Polonia della Fondazione Unbreakable Ukraine ha ricevuto il premio per il “Superamento delle avversità”. Questi riconoscimenti dimostrano come l’istruzione possa affrontare le sfide globali e promuovere un futuro migliore.