Un percorso accademico straordinario

Michele Carmosino, un nome che sta diventando sinonimo di perseveranza e passione per l’istruzione, si appresta a raggiungere un traguardo senza precedenti: la sua decima laurea. A 76 anni, mentre molti dei suoi coetanei si godono il meritato riposo della pensione, Michele continua a studiare e a inseguire il sapere. La sua avventura accademica inizia nel 1972, quando consegue la prima laurea in Ingegneria, un campo che richiede dedizione e impegno.

Una vita dedicata alla famiglia e allo studio

Nel corso degli anni, Michele non ha solo investito nel suo percorso accademico, ma ha anche costruito una vita familiare. Sposato con Paola, ha due figlie che lo hanno sempre sostenuto nelle sue scelte. La sua decisione di tornare tra i banchi universitari nel 1996 ha sorpreso molti, ma per lui è stata una naturale evoluzione del suo amore per l’apprendimento. Ogni laurea conseguita rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un messaggio potente: non è mai troppo tardi per imparare.

Il valore dell’istruzione continua

La storia di Michele Carmosino è un esempio lampante di come l’istruzione possa arricchire la vita di una persona, indipendentemente dall’età. Ogni laurea che ha conseguito ha aperto nuove porte e opportunità, permettendogli di esplorare diversi campi del sapere. La sua determinazione è un invito a tutti noi a non smettere mai di imparare e a considerare l’istruzione come un viaggio continuo. In un mondo in rapido cambiamento, la capacità di adattarsi e apprendere nuove competenze è fondamentale per rimanere rilevanti e soddisfatti nella vita.