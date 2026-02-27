Home > Istruzioni pratiche > Procedura per ottenere la sorpresa dopo la vittoria nella lega Birra Flea

Procedura per ottenere la sorpresa dopo la vittoria nella lega Birra Flea

Guida rapida per inviare la documentazione corretta e ricevere la sorpresa destinata al vincitore della lega Birra Flea

Hai vinto la lega Birra Flea? Congratulazioni: per ricevere la sorpresa devi inviare entro 7 giorni i dati richiesti all’indirizzo comunicazione@universoflea.com. Qui trovi tutto quello che serve e alcuni consigli per non sbagliare.

Cosa inviare
– Dati anagrafici completi: nome e cognome esatti come da iscrizione.
– Indirizzo di spedizione completo: via, numero civico, CAP, città e eventuali note per il corriere (es. “citofonare al piano 2”).
– Numero di telefono attivo: il corriere potrebbe contattarti per concordare la consegna.
– Documento d’identità in copia leggibile.
– Modulo di accettazione firmato (se previsto dal regolamento).
– Screenshot ufficiale che dimostri la proprietà della squadra nella lega Birra Flea: deve mostrare chiaramente il nome della squadra, la posizione in classifica e l’appartenenza al vincitore.

Formato degli allegati
– Invia immagini o PDF ad alta risoluzione, non sfocati né ritagliati.
– File leggibili e di dimensione contenuta facilitano le verifiche.
– Specificare nell’email che l’allegato è la “prova ufficiale di vittoria” aiuta lo staff a identificare subito la documentazione.

Scadenze e conseguenze
– Hai 7 giorni dalla proclamazione ufficiale per inviare tutto. Se la documentazione è incompleta o non arriva in tempo, l’organizzazione si riserva di annullare l’invio o assegnare la sorpresa al partecipante successivo in classifica.
– I dati devono corrispondere a quelli forniti in fase di iscrizione: discrepanze possono causare ulteriori controlli e ritardi.
– Le informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.

Cosa fare se qualcosa va storto
– Se hai problemi a inviare l’email o ad allegare lo screenshot, scrivi comunque a comunicazione@universoflea.com spiegando la situazione e allegando i dati principali.
– Conserva copia della mail e della prova di invio: servono in caso di contestazioni.
– Se non ricevi conferma di ricezione entro qualche giorno, invia un cortese sollecito e controlla la cartella spam.

Suggerimenti pratici
– Controlla due volte CAP e numero civico prima di inviare.
– Se la consegna richiede dettagli particolari (es. cancello chiuso, orari preferiti), inseriscili nel campo “note” dell’indirizzo.
– Invia file chiari e completi: una sola immagine leggibile vale più di cento invii confusi.

Appena la spedizione viene organizzata l’organizzazione ti invierà la conferma tramite il recapito che hai fornito. Se hai dubbi, scrivi a comunicazione@universoflea.com. Buona consegna!