Procedura per ottenere la sorpresa dopo la vittoria nella lega Birra Flea

Hai vinto la lega Birra Flea? Congratulazioni: per ricevere la sorpresa devi inviare entro 7 giorni i dati richiesti all’indirizzo comunicazione@universoflea.com. Qui trovi tutto quello che serve e alcuni consigli per non sbagliare.

Cosa inviare

– Dati anagrafici completi: nome e cognome esatti come da iscrizione.

– Indirizzo di spedizione completo: via, numero civico, CAP, città e eventuali note per il corriere (es. “citofonare al piano 2”).

– Numero di telefono attivo: il corriere potrebbe contattarti per concordare la consegna.

– Documento d’identità in copia leggibile.

– Modulo di accettazione firmato (se previsto dal regolamento).

– Screenshot ufficiale che dimostri la proprietà della squadra nella lega Birra Flea: deve mostrare chiaramente il nome della squadra, la posizione in classifica e l’appartenenza al vincitore.

Formato degli allegati

– Invia immagini o PDF ad alta risoluzione, non sfocati né ritagliati.

– File leggibili e di dimensione contenuta facilitano le verifiche.

– Specificare nell’email che l’allegato è la “prova ufficiale di vittoria” aiuta lo staff a identificare subito la documentazione.

Scadenze e conseguenze

– Hai 7 giorni dalla proclamazione ufficiale per inviare tutto. Se la documentazione è incompleta o non arriva in tempo, l’organizzazione si riserva di annullare l’invio o assegnare la sorpresa al partecipante successivo in classifica.

– I dati devono corrispondere a quelli forniti in fase di iscrizione: discrepanze possono causare ulteriori controlli e ritardi.

– Le informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.

Cosa fare se qualcosa va storto

– Se hai problemi a inviare l’email o ad allegare lo screenshot, scrivi comunque a comunicazione@universoflea.com spiegando la situazione e allegando i dati principali.

– Conserva copia della mail e della prova di invio: servono in caso di contestazioni.

– Se non ricevi conferma di ricezione entro qualche giorno, invia un cortese sollecito e controlla la cartella spam.

Suggerimenti pratici

– Controlla due volte CAP e numero civico prima di inviare.

– Se la consegna richiede dettagli particolari (es. cancello chiuso, orari preferiti), inseriscili nel campo “note” dell’indirizzo.

– Invia file chiari e completi: una sola immagine leggibile vale più di cento invii confusi.

Appena la spedizione viene organizzata l’organizzazione ti invierà la conferma tramite il recapito che hai fornito. Se hai dubbi, scrivi a comunicazione@universoflea.com. Buona consegna!