Risparmiare carburante: guida pratica ai distributori e alle pompe più economiche

Il costo del carburante pesa sul bilancio di tante famiglie e di piccoli operatori. Per orientarsi in un mercato caratterizzato da forte variabilità territoriale, Mauro Antonelli dell’Unione nazionale consumatori propone dieci indicazioni concrete: suggerimenti immediatamente applicabili per pagare meno senza rinunciare alla sicurezza e al viaggio.

Le indicazioni raccolte qui sotto uniscono strumenti digitali, controlli pratici e comportamenti alla guida. Alcune raccomandazioni sono tecniche, altre sono semplici buone abitudini: l’obiettivo resta unico, cioè ridurre la spesa per la benzina o il diesel ottimizzando scelte e tempistiche.

Scegliere il distributore giusto

La regola base è non fidarsi delle medie regionali quando si tratta di prezzi dei carburanti. L’Antitrust ha evidenziato che in pratica ogni impianto è in concorrenza soprattutto con quelli vicini: perciò un prezzo inferiore alla media regionale non significa automaticamente convenienza locale. In termini pratici, cercate il gestore che propone il prezzo più basso nella vostra area e preferitelo costantemente: la variabilità tra sotto-zone può rendere fuorviante qualsiasi indicatore troppo generale.

Strumenti utili per confrontare i prezzi

Prima di fermarsi consultate l’Osservaprezzi del Mimit o app affidabili che riportano le quotazioni aggiornate. Nella ricerca inserite regione, provincia e comune e ordinate i risultati in senso crescente: scartate le segnalazioni non aggiornate (spesso evidenziate in rosso). Questi strumenti permettono anche di filtrare per tratta autostradale o per percorso specifico, facilitando la pianificazione del rifornimento prima di un viaggio.

Quando fare il pieno e cosa evitare

Evitate di fermarvi al primo distributore quando si accende la spia: la fretta spesso costa di più. Prima di partire per un viaggio è consigliabile fare il pieno in città, perché i prezzi nelle aree di servizio autostradali sono quasi sempre più alti. Se per qualche motivo dovete rifornirvi in autostrada, controllate i benzacartelloni e valutate, quando il tempo lo consente, di uscire dall’autostrada per trovare tariffe più competitive.

Tipi di impianto e modalità di rifornimento

Prediligete le pompe bianche e gli impianti della grande distribuzione, spesso più economici rispetto alle insegne tradizionali. Scegliete il self-service anziché il servito: il risparmio al litro può risultare significativo. In ogni caso verificate sempre che il prezzo esposto sul cartello visibile dalla strada corrisponda a quello indicato sulla colonnina al momento del rifornimento: ci sono casi in cui il prezzo pubblicizzato è diverso da quello praticato.

Comportamento alla guida, controlli e segnalazioni

Un altro modo per risparmiare è ottimizzare lo stile di guida: chi mantiene velocità moderate consuma meno carburante. Ridurre accelerazioni e frenate brusche, tenere una marcia adeguata e controllare la pressione degli pneumatici sono azioni che abbassano i consumi e allungano l’autonomia. In questo senso la cura del veicolo è parte integrante di qualsiasi strategia di risparmio.

Controlli e tutela del consumatore

Se notate anomalie, come la mancata esposizione dei cartelli obbligatori o prezzi diversi tra cartellone e colonnina, segnalatele: l’Unione nazionale consumatori raccoglie denunce e può intervenire, e le violazioni comportano sanzioni per gli esercenti. Segnalare non è solo un atto di tutela personale, ma aiuta a mantenere corretti i comportamenti commerciali sul territorio.

Riepilogo pratico

In sintesi, per limitare l’impatto del caro carburante conviene: pianificare il rifornimento usando l’Osservaprezzi, scegliere impianti con i prezzi più bassi nella vostra zona, preferire pompe bianche e il self-service, evitare l’autostrada quando possibile e adottare uno stile di guida che riduca i consumi. Infine, denunciate discrepanze e pratiche scorrette per difendervi anche collettivamente.

Applicando questi semplici accorgimenti, ogni piccola economia per litro si traduce in un risparmio significativo nel corso dell’anno: non è solo questione di trovare il prezzo più basso, ma di combinare strumenti, comportamento e controlli per pagare meno alla pompa senza rinunciare alla comodità dei vostri spostamenti.