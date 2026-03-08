Nella mattina di ieri, sabato 7 marzo 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Rivalta di Torino, nel quale ha perso la vita una donna di soli 35 anni, Giulia Di Salvia.

Rivalta, terribile incidente stradale: morta una donna di 35 anni

Intono alle ore 9.30 di ieri, sabato 7 marzo 2026, si è verificato un terribile incidente stradale in via Grugliasco a Rivalta di Torino, nel quale ha perso la vita una donna di soli 35 anni. La 35enne era alla guida di una 500 X che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è ribaltata all’altezza dell’azienda agricola Borca, con la donna che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e i tentativi, andati avanti per mezz’ora, di rianimarla, per la 35enne, di nome Giulia De Salvia, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Giulia De Salvia, chi era la 35enne morta nel terribile incidente a Rivalta

Si chiamava Giulia De Salvia e aveva solo 35 anni la donna morta ieri mattina in un terribile incidente stradale a Rivalta di Torino. Giulia, residente a Rivoli, nell’impatto è stata sbalzata fuori dall’auto ed è morta sul colpo. Inutili sono infatti stati i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.