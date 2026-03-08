Un incidente terribile avvenuto nel bel mezzo del week-end e che non ha lasciato scampo ad un giovanissimo. Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in sella alla sua moto quando è andato a schiantarsi contro un palo rovinando a terra e perdendo la vita. Il dramma si è consumato a Roma, in una zona periferica della capitale. I primi aggiornamenti.

Incidente spaventoso a Roma: morto un ragazzo di 19 anni

Le forze dell’ordine dovranno fare chiarezza in merito a quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica alla periferia di Roma: un sinistro drammatico caratterizzato da uno schianto violento, a seguito del quale un ragazzo di soli 19 anni è morto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari, giunti sul posto in una manciata di minuti allertati da passanti e altri automobilisti: il giovane era già deceduto sul colpo.

L’incidente si è verificato in viale Giardino di Ottavia: qui sono giunte anche le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale per raccogliere testimonianze e delimitare l’area dell’incidente al fine di effettuare i rilievi ed accertare la dinamica dei fatti. Come è potuto accadere? A tal proposito è stata formulata una prima ricostruzione: per ragioni ancora da chiarire il 19enne avrebbe perso il controllo della moto andando a colpire un palo. La violenza dell’urto è stata estremamente intensa e per questo è morto. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto ma le indagini a tal proposito proseguono. Secondo quanto emerso inoltre il giovane, si chiamava Archange Pochini, stava rientrando a casa dalla sua festa di compleanno.