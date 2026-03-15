Un suv con sette persone a bordo nel bel mezzo di una bufera di neve. Poi lo schianto contro un guardrail ed infine contro una casa. É drammatico quanto accaduto nelle scorse ore lungo la strada provinciale 153 e l’epilogo è altrettanto tragico: gli occupanti del mezzo avevano trascorso la giornata sulle piste di San Domenico e si trovavano nel territorio di Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, quando si è verificato il gravissimo incidente stradale. Molte le ambulanze ed i soccorritori intervenuti: i dettagli sulla dinamica del sinistro.

Incidente gravissimo sulla SP 153: si schianta suv con a bordo 7 persone

Non è stato per nulla semplice portare a compimento le operazioni di soccorso a seguito del gravissimo incidente avvenuto per ragioni tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine. Stando a quanto ricostruito il veicolo si trovava in località Gebbo quando intorno alle 16.45 di sabato, mentre i giovani a bordo di età compresa tra 25 e 30 anni provenienti dal Comasco e diretti verso valle, è andato ad impattare contro la barriera metallica terminando poi la sua corsa contro un’abitazione.

Uno schianto fatale per uno degli occupanti: si tratta di Francesco Roncoroni, 30enne di Como che si trovava sul sedile anteriore accanto al conducente. Secondo quanto emerso il giovane sarebbe stato travolto fatalmente dal guardrail stesso. Si ipotizza che il conducente della Land Rover abbia perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva. Il tutto mentre nella zona imperversava una vera e propria bufera di neve.

Incidente suv, le indagini: veicolo non omologato per sette persone

Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco che con difficoltà si sono fatti largo tra le lamiere accartocciate del veicolo in mezzo alla neve alta. Feriti gli altri sei occupanti, condotto all’ospedale di Domodossola in codice giallo. La strada è stata chiusa al traffico per via dell’assenza della protezione stradale, andata distrutta. Le indagini proseguono: il numero di occupanti infatti risulterebbe superiore a quanto previsto dall’omologazione del mezzo e occorrerà valutare, a carico del conducente, le eventuali ipotesi di reato.