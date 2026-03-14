Figura storica del Motomondiale come pilota e meccanico, Roberto Lunadei è morto in un incidente stradale: l'impatto non gli ha lasciato scampo.

Il Motomondiale piange Roberto “Luna” Lunadei, 42 anni, ex pilota e meccanico riminese, morto in un tragico incidente stradale a Vergiano. Figura storica del paddock, aveva contribuito al successo di piloti come Enea Bastianini e collaborava attualmente con Senna Angius in Moto2.

Fiaccolata in memoria del riminese Roberto Lunadei

Per ricordare Roberto Lunadei, amici, colleghi e appassionati si ritroveranno domenica 15 marzo per una fiaccolata commemorativa. Il raduno è previsto alle 18.00 in via Rodella 70, nella piazzetta dell’ex Bar Luna / Bar Falcioni, e partirà alle 18.30 verso la chiesa di Vergiano in via Montefiorino 13, dove si terrà un momento di raccoglimento. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di portare una torcia, simbolo di luce dedicata alla memoria del motociclista riminese.

La scomparsa di Lunadei ha colpito profondamente l’intero paddock. Nato e cresciuto a Rimini nel 1983, aveva trasformato la passione per le moto in una carriera tra officine, gare e box del Motomondiale, sempre vicino ai piloti e ai motori che amava fin da bambino.

Lutto nel Motomondiale: incidente mortale per Roberto Lunadei, storico meccanico e ex pilota

Il mondo del Motomondiale è sotto shock per la perdita di Roberto Lunadei, conosciuto come “Luna”, ex pilota e stimato meccanico riminese, tragicamente scomparso in un incidente stradale il 13 marzo 2026 a Vergiano, nei pressi di Rimini. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 42enne stava percorrendo la via Marecchiese in sella alla sua KTM quando si è scontrato frontalmente con una Ford Focus che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: il motociclista è morto sul colpo e la moto ha preso fuoco immediatamente.

Con una carriera iniziata nei primi anni 2000 da pilota nel Bike Service Racing Team e poi nel 44 Racing Team, Lunadei aveva partecipato a gare dell’Europeo Stock 600, Civ Superstock 1000, Supersport e Coppa Italia, alternando le competizioni alla sua grande passione per la meccanica. Negli ultimi anni aveva lavorato in Moto2 con l’Italtrans Racing Team, conquistando il titolo mondiale del 2020 con Enea Bastianini, e nel 2026 era impegnato con Senna Angius nel team Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

“Sono momenti in cui le parole sono difficili da trovare. Oggi è uno di quelli, perché a seguito di un grave incidente ci troviamo a salutare prematuramente e con grande tristezza Roberto Lunadei, per tutti noi Luna. Con lui abbiamo condiviso anni di lavoro, passione e vita nel paddock. Nel nostro box ha vissuto momenti importanti, come il titolo mondiale Moto2 conquistato insieme nel 2020. Era un amico e un collega speciale, sempre con il sorriso. Tutta la famiglia Italtrans Racing Team si stringe con affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Ciao Luna. Non ti dimenticheremo”, si legge nel post affidato ai social dal team Italtrans.