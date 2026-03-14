Funerali di Enrica Bonaccorti oggi: l’eredità e l’ultimo desiderio prima della morte

La morte di Enrica Bonaccorti segna la fine di un’epoca per la televisione e il teatro italiani. La conduttrice e autrice, amata dal pubblico per la sua schiettezza e determinazione, ha affrontato la malattia con lucidità, organizzando il proprio addio con cura e senza timori. Oggi Roma si prepara a renderle l’ultimo omaggio con i funerali nella Chiesa degli Artisti, celebrando una vita intensa e dedicata all’arte e alla famiglia.

Funerali di Enrica Bonaccorti alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti

Oggi, 14 marzo alle ore 15, Roma rende omaggio a Enrica Bonaccorti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo. La conduttrice, autrice e attrice scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni, lascia un vuoto profondo nel panorama televisivo italiano. Nelle scorse ore, amici, colleghi e fan hanno potuto darle l’ultimo saluto alla camera ardente allestita nella clinica privata Ars Biomedica di Roma Nord. Molti altri si uniranno oggi pomeriggio per le esequie, che saranno accompagnate dai brani scelti da lei stessa, secondo il desiderio espresso in vita. In una delle sue ultime interviste a Verissimo, Bonaccorti aveva dichiarato con la sua consueta schiettezza: “Non sono scaramantica, però ho voluto mettere le cose in chiaro. Ho pensato anche alle cose pratiche, non riuscivo a pensare alle cose astratte… Ora sto bene, sto benissimo grazie al pubblico e non pensavo di ricevere reazioni così belle”.

Durante i mesi della malattia, la conduttrice aveva parlato apertamente del tumore al pancreas che l’aveva colpita, diagnosticato come inoperabile. Aveva affrontato cicli di chemioterapia e radioterapia con grande forza, senza mai rinunciare alla scrittura e alla creatività, che definiva il suo rifugio: “Continuo a scrivere, mi fa compagnia, la scrittura mi annulla la tristezza”. La sua lotta, condivisa con trasparenza con il pubblico, aveva colpito profondamente i fan, che fino all’ultimo le sono rimasti vicini con messaggi di affetto e ammirazione.

Funerali di Enrica Bonaccorti oggi: l’eredità e l’ultimo desiderio prima della morte

Enrica Bonaccorti ha organizzato ogni dettaglio del proprio funerale con lucidità e determinazione. Ha scelto personalmente la musica per la cerimonia, con Rhapsody in Blue di George Gershwin come apertura e Why di Annie Lennox come possibile brano successivo, lasciando comunque spazio a eventuali altre scelte. Ha anche specificato di non volere fiori recisi: “Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento… I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi”.

La conduttrice, che si definiva atea, aveva confidato di non temere la morte e di rispettare chi crede in un aldilà: “Chissà, magari avrò una sorpresa… Però non ho paura della morte. Mi fa solo rabbia non vedere il mondo fra cent’anni”. Consapevole delle sue condizioni, aveva già predisposto il testamento, affidando tutto alla figlia Verdiana, sua compagna di vita e sostegno costante negli ultimi mesi. La loro casa di Ponte Milvio a Roma, con spazi condivisi anche con il nipote ventenne Teo, rappresentava un legame affettivo profondo, mentre la dimora all’Argentario, in Toscana, era il luogo di quiete e vacanze lontano dai riflettori.

La scomparsa di Bonaccorti ha lasciato un segno indelebile: una donna che ha affrontato il dolore con lucidità e coraggio, organizzando il proprio addio senza paure e con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Come diceva lei stessa, parlando della figlia: “La mia unica ragione di vita è mia figlia. Mi dà molta forza”.