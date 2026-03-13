La morte di Enrica Bonaccorti, conduttrice e artista amata dal pubblico, ha segnato un momento di profonda commozione nel mondo dello spettacolo italiano. La camera ardente allestita a Roma ha permesso a colleghi, amici e fan di rendere omaggio a una donna ricordata per il suo talento, la sua ironia e la sua generosità.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti

Numerosi colleghi e amici hanno voluto evidenziare l’autenticità e la raffinatezza della conduttrice. Il maestro Gianni Mazza ha commentato a La Volta Buona: “Era una persona bella… una donna veramente intelligente e autentica, una professionista”. Caterina Balivo ha aggiunto: “La verità è che Enrica era una donna eccezionale, elegante e raffinata… una mosca bianca meravigliosa”.

Oltre agli omaggi personali, diverse trasmissioni televisive hanno dedicato spazi a Enrica Bonaccorti. Il 13 marzo ‘Uno Mattina’, ‘Storie Italiane’, ‘La Volta Buona’ e ‘Vita in Diretta’ hanno trasmesso filmati e interventi commemorativi, mentre Rai Storia le ha reso omaggio con l’intervista ‘Visioni private Enrica Bonaccorti’ di Cinzia Tani. La conduttrice aveva raccontato della malattia: “Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti”.

Morte Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente: i vip presenti per l’ultimo saluto

La camera ardente di Enrica Bonaccorti è stata aperta oggi, venerdì 13 marzo, presso la clinica Ars Biomedica in via Luigi Bodio 58, a Roma, nel quartiere di Ponte Milvio dove la conduttrice aveva vissuto a lungo e dove era profondamente stimata. Fino alle ore 22, amici, colleghi e ammiratori hanno l’opportunità di rendere omaggio all’artista scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Numerosi volti noti del mondo dello spettacolo si sono recati a salutare la Bonaccorti, tra cui Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Vladimir Luxuria, Maria Teresa Ruta e l’ex marito Arnaldo Del Pieve.

Davanti alla camera ardente, Del Pieve ha ricordato: “Il momento più complicato per Enrica è stato il passaggio da Rai a Mediaset. Lei conduceva una trasmissione la mattina presto si chiamava ‘Ciao Enrica’, è stato per lei molto stressante”. Anche Eleonora Daniele ha voluto sottolineare il legame affettivo: “Non se n’è andata, rimarrà sempre con noi. Con lei ho attraversato i momenti più belli della mia vita. Conservo la ballerina che mi ha regalato per il mio matrimonio… Enrica oggi vorrebbe essere ricordata con il sorriso e l’ironia che l’hanno sempre contraddistinta”. Maria Teresa Ruta ha aggiunto: “Mi ha insegnato tanto, non soltanto a fare la conduttrice ma a non essere mai invidiosa delle colleghe e delle giovani leve… C’è sempre da apprendere dai giovani e anche da dare, lei era tanto generosa”. Vladimir Luxuria ha condiviso un ricordo toccante: “L’ultima volta che l’ho vista è stata al concerto di Renato Zero… Quando Zero scese dal palco per abbracciarla, le mura del palasport stavano crollando per gli applausi… Lei era amata perché amava il pubblico”.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 14 marzo, alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, dove il pubblico potrà salutare la conduttrice fino alle ore 12.