Oggi, 12 marzo 2026, è venuta a mancare Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva morta all’età di 76 anni per un tumore al pancreas. Al suo fianco sino all’ultimo la figlia Verdiana. Conosciamola meglio.

Chi è Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti: età, vita privata, carriera

Enrica Bonaccorti ci ha lasciati all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Accanto a lei sino all’ultimo la figlia Verdiana, nata a Roma il 24 settembre del 1974. Una storia riservata quella di Verdiana, che ha deciso di portare il cognome della madre, in quanto il padre biologico, Daniele Pettinari, sparì quando lei aveva solamente 11 mesi. Dal 2003 Verdiana Bonaccorti è giornalista pubblicista, costruendosi una carriera lontano dai riflettori. E’ anche diventata figura di spicco nella produzione di contenuti per il piccolo schermo e ha anche partecipato all’organizzazione di eventi per il Roma Film Festival. Per quanto riguarda la sua vita privata, si conosce ben poco, ma in una intervista a “Verissimo” del 2023 Verdiana ha raccontato di non aver avuto un bel rapporto col padre di suo figlio: “anche io, come mamma, mi sono separata presto. Mio figlio aveva solo un anno.”

Chi è Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti: il rapporto con la madre

Nell’estate del 2025 è arrivata la diagnosi di adenocarcinoma per Enrica Bonaccorti. Anche la vita di Verdiana è cambiata da quel momento, e ha cercato in tutti i modi di stare accanto alla madre, con la quale ha sempre avuto un legame indissolubile. Dopo un interventi delicato al cuore, era stata la stessa conduttrice ha raccontare della presenza costante della figlia, che aveva dichiarato a “Verissimo”: “mia mamma è stata senza cuore per alcune ore. Il medico ha preso in mano il suo cuore e poi gliel’ha rimesso. Il chirurgo ha tenuto in mano anche il mio cuore e la mia vita.”