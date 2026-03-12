Lutto in tv: Enrica Bonaccorti è morta e Mattino Cinque reagisce in diretta

Il mattino del 12 marzo 2026 in tv si è aperto con una notizia che ha colto di sorpresa lo studio. Federica Panicucci, alla guida di Mattino Cinque su Canale 5, ha interrotto il dibattito in corso per annunciare la scomparsa di Enrica Bonaccorti, che nei mesi precedenti aveva reso pubblica la sua battaglia contro un cancro al pancreas diagnosticato nell’ottobre 2026. Pur avendo parlato apertamente della malattia e della sua irreversibilità, la morte ha comunque suscitato sgomento tra colleghi e spettatori.

L’annuncio in diretta e l’atmosfera nello studio

La notizia è arrivata mentre i conduttori discutevano del caso di Garlasco: dalla regia è stata inviata la foto della conduttrice scomparsa e la presentatrice ha comunicato la perdita con voce commossa. L’intervento è stato interrotto da un momento di silenzio e da parole che hanno sottolineato il legame personale e professionale con Bonaccorti: amica di molti in tv e figura di riferimento per il pubblico. In quell’istante la trasmissione ha mostrato come una notizia personale possa sovrapporsi a un palinsesto programmato e incidere sulla capacità di proseguire con i contenuti giornalistici.

Ricordi, ospiti e reazioni immediate

Nel volgere di pochi minuti, la conduttrice ha lasciato spazio agli interventi delle opinioniste e ha ricordato le apparizioni passate di Enrica nello studio, sottolineando la sua carriera e la sua umanità. Le parole hanno enfatizzato l’idea che certe figure televisive diventano quasi persone di famiglia per chi segue quotidianamente i programmi. Per concedersi una pausa e riorganizzare la scaletta, Panicucci ha chiesto alla regia di mandare in onda un servizio: un gesto che ha dato il tempo allo studio di metabolizzare la notizia prima di riprendere il dibattito con gli ospiti, tra cui l’avvocato Fabrizio Gallo.

Il caso Garlasco torna al centro del confronto

A dispetto dell’interruzione, la puntata ha poi ripreso il tema che era in corso: il confronto sul caso di Garlasco, noto per le molte zone d’ombra ancora aperte. In studio sono emerse riflessioni sulle possibili armi del delitto, sulle ricostruzioni della dinamica e su dettagli tecnici che continuano a dividere. Gli ospiti hanno evocato immagini e ipotesi pratiche, richiamando la difficoltà di conciliare certe ricostruzioni con i dati processuali effettivi. In questo contesto è stato chiamato in collegamento Massimo Lovati, figura che ha acceso il dibattito con osservazioni nette e provocatorie.

Le osservazioni di Lovati sulle ferite

Lovati ha posto l’accento su un particolare anatomico che a suo avviso è stato sottovalutato: le ferite sulle palpebre della vittima. Secondo lui quel segno sarebbe quasi un messaggio, come se l’aggressore volesse indicare che la vittima «non doveva guardare». Ha inoltre sostenuto che le armi non sono mai state ritrovate perché l’autore avrebbe portato via tutto nel proprio kit, una tesi che spiega l’assenza di reperti utili. Nel corso degli interventi Lovati ha anche criticato la gestione delle informazioni processuali, puntando il dito contro gli omissis nei documenti pubblicati e chiedendo maggiore trasparenza nelle comunicazioni investigative.

L’orario della morte e ipotesi sul processo

Altro nodo del dibattito è stato l’accertamento temporale del decesso: il professor Fortuni, citato in trasmissione, ha spiegato che gli elementi biologici come il rigor mortis e il livor mortis indicano una probabilità maggiore per una fascia intorno alle 11, con un margine di incertezza di un’ora e mezza in più o in meno. Questo quadro medico-legale ha alimentato il confronto sui possibili alibi degli indagati. Lovati ha rilanciato sul piano giuridico, sostenendo che attualmente non esistono indizi solidi contro gli imputati e prospettando la possibilità che in futuro venga offerta alla difesa di Alberto Stasi la documentazione per una revisione del processo, ipotesi che secondo lui potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni.

Conclusione: tv, cronaca e memoria

La coincidenza tra l’annuncio della scomparsa di una figura storica della televisione e la trattazione di un caso giudiziario complesso ha messo in luce la vulnerabilità emotiva degli spazi informativi, dove il confine tra cronaca e sentimenti personali talvolta si assottiglia. La giornata resta segnata dalla commozione per la perdita di Enrica Bonaccorti e dalla ripresa del dibattito su Garlasco, che continuerà a occupare le pagine televisive e giudiziarie fino a eventuali sviluppi processuali.