L’apertura della camera ardente di Enrica Bonaccorti a Roma è stata seguita da numerose troupe televisive e da molti cittadini desiderosi di rendere omaggio alla storica conduttrice. Durante uno dei collegamenti in diretta del programma Storie Italiane di Eleonora Daniele, però, il racconto della giornata è stato interrotto da un imprevisto che ha creato non poche difficoltà alla troupe presente davanti alla clinica.

Eleonora Daniele, rabbia durante il servizio in diretta per Enrica Bonaccorti: “Eccolo, è lui”

Il giorno successivo alla morte di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas, si è aperta a Roma la camera ardente allestita nella clinica Ars Biomedica, dove la celebre conduttrice televisiva è venuta a mancare. Fin dalle prime ore della mattina del 13 marzo numerosi giornalisti, troupe televisive e semplici cittadini si sono radunati all’esterno della struttura per rendere omaggio a una delle figure più apprezzate della televisione italiana. La camera ardente è stata aperta alle 10 e rimarrà accessibile fino a poco prima delle esequie, fissate per domani, sabato 14 marzo, alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti.

Tra i programmi presenti sul posto c’era anche Storie Italiane, la trasmissione mattutina di Eleonora Daniele su Rai. L’inviato Edoardo Lucarelli stava raccontando in diretta l’arrivo di colleghi e persone comuni quando il collegamento ha iniziato a presentare problemi inattesi. In un momento della diretta le immagini hanno inquadrato improvvisamente il cielo, segno evidente che qualcosa stava interferendo con il lavoro della troupe. Il giornalista ha quindi spiegato cosa stava accadendo: “Eccolo che è il solito. Eleonora, guarda è complicato lavorare in questo momento. C’è il solito disturbatore”, lasciando intendere che non si trattasse di una situazione nuova per chi lavora sul campo.

Disturbatore fuori dalla camera ardente di Enrica Bonaccorti: “Non ha rispetto per i morti”

A causare le difficoltà nel collegamento sarebbe stato Gabriele Paolini, noto per tentare spesso di comparire nelle riprese televisive durante servizi in diretta. La sua presenza ha costretto la troupe a cambiare posizione più volte, con l’inviato che ha continuato a spostarsi per evitare interferenze e riuscire a raccontare la giornata dedicata all’ultimo saluto alla conduttrice.

Dallo studio, Daniele ha cercato di mantenere la calma e di gestire la situazione con una certa ironia: “Ho capito che c’è questo disturbatore che gira come al solito. Facciamo finta di non vederlo. Quando deciderà di andarsene ci fai sapere”. L’inviato, Edoardo Lucarelli, ha mostrato tutta la sua frustrazione, sottolineando anche l’inadeguatezza del comportamento: “Nemmeno per i morti c’è rispetto. Stiamo facendo il giro della piazza”.