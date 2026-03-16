Un incidente a catena avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 16 marzo, sull’autostrada A8 Milano-Varese ha causato forti disagi alla circolazione nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio. Lo scontro ha coinvolto più veicoli e ha mandato in tilt il traffico, con lunghe code e rallentamenti in direzione Varese. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Maxi incidente sull’A8 tra Castellanza e Busto Arsizio

La settimana è iniziata con forti disagi per i pendolari che percorrono l’autostrada A8 Milano-Varese. Intorno alle 7.30 di lunedì mattina si è verificato un incidente a catena al chilometro 20, nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Più veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto in piena ora di punta, quando la carreggiata è particolarmente trafficata da chi si sposta per lavoro verso Milano e la provincia di Varese.

Come riportato da Il Bustese, sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, con ambulanze e automedica, che hanno prestato assistenza alle sette persone coinvolte: cinque uomini di 27, 40, 45, 49 e 53 anni e due donne di 34 e 35 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi: la maggior parte ha riportato traumi lievi ed è stata soccorsa sul posto, mentre una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano per ulteriori accertamenti. Per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza della carreggiata sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

Maxi incidente sull’A8 tra Castellanza e Busto Arsizio: circolazione in tilt e percorsi alternativi

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo l’Autolaghi, soprattutto a causa dell’orario in cui si è verificato. Il traffico è rimasto a lungo rallentato e in alcuni momenti praticamente bloccato, con code che hanno raggiunto fino a sei chilometri in direzione Varese. I disagi hanno interessato anche le strade limitrofe e i collegamenti verso l’area milanese, con rallentamenti che si sono protratti per diverse ore della mattinata.

Per cercare di ridurre l’impatto sulla circolazione, Autostrade per l’Italia ha invitato gli automobilisti diretti verso Varese a seguire percorsi alternativi. In particolare è stato suggerito di utilizzare l’A9 in direzione Como e successivamente la A36 Pedemontana Lombarda, per poi rientrare sull’A8 nei pressi di Busto Arsizio.