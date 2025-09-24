Un giovane di 18 anni è stato travolto e ha perso la vita a Cagliari in un tragico incidente mentre era in monopattino. L’impatto con un’auto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha avuto conseguenze immediate e fatali.

Tragedia a Cagliari: 18enne travolto da un’auto sul monopattino

Tragico scontro a Cagliari nella serata di ieri, mercoledì 23 settembre.

Un giovane di 18 anni, è stato travolto da un’auto mentre era alla guida del suo monopattino in via Is Maglias, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il ragazzo stava immettendosi sulla strada principale da una via laterale quando è stato centrato dal veicolo, guidato da turisti tedeschi in vacanza.

L’impatto è stato violentissimo e immediatamente sono scattati i soccorsi: il 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu in codice rosso, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.

Tragedia a Cagliari: 18enne travolto da un’auto sul monopattino, chi era la vittima

La vittima, Kiril Kachalaba, era un giovane ucraino residente a Selargius. Aveva appena 18 anni e stava utilizzando il monopattino per spostarsi nella zona quando la tragedia si è consumata. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio in città e ha riportato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la sicurezza stradale per chi utilizza mezzi elettrici individuali, evidenziando quanto sia urgente adottare misure più efficaci.